Präsident Trump nutzt Exekutivbefugnisse zur Ukraine-Politik. Senatoren fordern Korrektur, doch Vetomacht und Handelsinteressen mit Russland begrenzen den Einfluss des Kongresses auf die Unterstützung Kiews erheblich.

Einflussreiche Senatoren und Abgeordnete fordern bereits eine deutliche Kurskorrektur in der amerikanischen Außenpolitik, doch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Änderungen den gesamten Kongress umgehen oder das Veto des Präsident en außer Kraft setzen, bleibt äußerst gering. Im politischen System der Vereinigten Staaten bestimmt der Präsident als Oberbefehlshaber der Streitkräfte die außenpolitische Linie maßgeblich, während die legislative Gewalt des Kongresses durch begrenzte Mittel charakterisiert ist, die vor allem im Haushaltsrecht liegen.

Strukturelle Machtbalance zwischen Exekutive und Legislative

Der Kongress verfügt zwar über das Recht, Gelder zweckzubinden und mit Gesetzesblockaden zu drohen, doch steht dem die umfassende Vetomacht des Präsidenten entgegen, die nur mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern überwunden werden kann. Diese kritische Mehrheit besitzen die Demokraten im aktuellen Kongress nicht, was ihre Fähigkeit zur direkten Kontrolle der Exekutive einschränkt. Theoretisch könnte jedoch ein Dutzend republikanischer Senatoren gefunden werden, die bei diesem spezifischen Thema mit den Demokraten koalieren, um gegen die Linie von US-Präsident Donald Trump zu stimmen und eine alternative Unterstützungspolitik durchzusetzen.

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Sympathienlosigkeit gegenüber Kiew und Interessen mit Moskau

Der amerikanische Präsident hegt wenig Sympathien für die Hauptstadt Kyjiw, zeigt aber umso mehr Interesse an geschäftlichen Verflechtungen mit dem Russland von Wladimir Putin. Die Forderung des US-Präsidenten nach dem Rücktritt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj, seine ersten Personalentscheidungen nach den Zwischenwahlen sowie seine Androhungen von Vetos sprechen eindeutig für politische Kontinuität in Richtung einer weniger engagierten Unterstützung der Ukraine. Dies unterstreicht, dass die aktuelle administration keine fundamental neue, pro-ukrainische Linie verfolgt, sondern eher bestehende Muster der Distanzierung fortsetzt.

Exekutivdekrete und Budgetpolitik als Werkzeuge der Macht

Im Gegensatz zu traditionellen Regierungsführungsmodellen, die auf Gesetzgebungsverfahren basieren, regiert dieser US-Präsident primär durch Exekutivdekrete, sogenannte executive orders, die völlig ohne das Einwirken des Kongresses umgesetzt werden können. Das schärfste Schwert, das dem Kongress verbleibt, ist das Budgetrecht, welches es ermöglicht, die Ukraine-Hilfe an konkrete Zugeständnisse auf anderen außenpolitischen Feldern zu koppeln. Solche Forderungen könnten sich beispielsweise auf das Engagement im Gazastreifen oder auf die Politik in Lateinamerika beziehen, was die Ukraine in einen komplexen taktischen Austausch zwingt.

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Verhandlungsdruck und strategische Zeitknappheit für Kiew

Mehr finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine wird sich kaum freiwillig aus Washington ergeben, sondern muss zwangsläufig über harte Verhandlungen, Drohungen und politische Kompromisse erzwungen werden. Dieser prozesshafte Weg kostet wertvolle Zeit, die die Ukraine in ihrer aktuellen Verteidigungssituation nicht mehr investieren kann. Die Unsicherheit und der daraus resultierende Druck schaden der strategischen Planungsfähigkeit des ukrainischen Militärs direkt, da keine langfristigen Garantien für die Versorgungslage gegeben sind.

Diplomatische Aushandlungen und faktische Veränderungen

Als noch gefährlicher als die interne Budgetpolitik erweist sich, was zwischen Washington und Moskau hinter den Kulissen besprochen wird. Diese Gespräche, die manchmal schwerer wiegen als tatsächliche Waffenlieferungen, schaffen diplomatische Fakten, die durch nachträgliche Waffenlieferungen aus den USA nicht mehr ausgeglichen werden können. Der Kongress könnte solche Entwicklungen bestenfalls abschwächen, aber nicht rückgängig machen, wenn Gespräche über die Köpfe der Ukraine und Europas hinweg führen.

Fazit zur Zukunft der transatlantischen Unterstützung

Mehr Unterstützung für die Ukraine ist also kein reines Wunschdenken der internationalen Gemeinschaft, sondern wird wahrscheinlich umgesetzt werden, jedoch kaum so, wie die Regierung in Kyjiw es sich im Sinne ungebundener Hilfe wünscht. Die Bedingungen werden komplexer und der politische Wille zur uneingeschränkten Unterstützung schwindet zugunsten eigenmächtiger Verhandlungsstrategien, die die Position Kiews in der aktuellen geopolitischen Lage nachhaltig schwächen können.