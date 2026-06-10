US-Präsident Trump droht Iran mit Konsequenzen

US-Präsident Donald Trump droht dem iranischen Regime mit Konsequenzen, nachdem die iranischen Revolutionsgarden US-Militärstützpunkte in Jordanien, Kuwait und Bahrain angegriffen haben. Trump bezeichnet Irans Militär als "komplettes und totales Chaos" und wiederholt seine Behauptung, dass ein Großteil der iranischen Marine und Luftwaffe praktisch nicht mehr existiere.

US-Präsident Donald Trump droht dem iranischen Regime, dass es für den Verhandlungsstillstand nun den Preis zahlen muss. Trump bezeichnet Irans Militär als "komplettes und totales Chaos" und wiederholt seine Behauptung, dass ein Großteil der iranischen Marine und Luftwaffe praktisch nicht mehr existiere.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskalierte am Mittwoch mit heftigen Gefechten, als die iranischen Revolutionsgarden US-Militärstützpunkte in Jordanien, Kuwait und Bahrain mit Raketen und Drohnen angriffen. Die gegenseitigen Attacken nähren neue Zweifel an einem dauerhaften Friedensabkommen. Trump bezeichnet die Vergeltungsschläge als "sehr stark" und "sehr kraftvoll" und ist überzeugt, dass ein Deal für den Iran sehr gut gewesen wäre. Der US-Präsident ist jedoch enttäuscht von der iranischen Regierung, die er als "Tyrann des Nahen Ostens" bezeichnet.

Die schwerste Eskalation seit der im April vereinbarten Waffenruhe ist ein Zeichen dafür, dass die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter anhalten werden





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