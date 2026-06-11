US-Präsident Trump droht Iran mit neuen Angriffen, USA würden die Insel Kharg und weitere Teile der Ölinfrastruktur einnehmen

US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit neuen Angriffen und kündigte an, die iranische Insel Kharg sowie weitere Teile der Ölinfrastruktur in naher Zukunft einnehmen zu wollen. Er sagte auch, dass die USA die vollständige Kontrolle über die iranischen Öl- und Gasmärkte übernehmen würden.

US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit neuen Angriffen. Die USA würden den Iran in der kommenden Nacht sehr hart treffen, kündigt Trump an. In nicht allzu ferner Zukunft würden die USA zudem die iranische Insel Kharg sowie weitere Teile der Ölinfrastruktur einnehmen und die vollständige Kontrolle über die iranischen Öl- und Gasmärkte übernehmen, sagt er weiter.

Über die Insel Charg wickelt der Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte ab. Nach den Schlägen der USA gegen den Iran sagt Oberst Markus Reisner im Interview mit ntv: "Die iranischen Streitkräfte haben schwere Schläge einstecken müssen. Es gibt faktisch keine iranische Luftwaffe mehr.

" Dennoch sei der Iran weiterhin kriegsfähig. Denn in den vergangenen Jahren habe sich Teheran ein großes Waffenarsenal zugelegt, das aus zahlreichen Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern besteht. Trotz vielfältiger Aufklärungsmöglichkeiten, halte der Iran die USA stark in Schach.

"Trotz künstlicher Intelligenz, die permanent Satellitenbilder auswertet, trotz einer permanenten Präsenz von Drohnen über dem Iran wirklich in jede Ecke hineinblicken zu können", tue sich Amerika schwer, so Reisner. Trotz neuer gegenseitiger Luftangriffe haben die USA und der Iran Insidern zufolge ihre Verhandlungen über ein vorläufiges Friedensabkommen intensiviert. Aus Diplomatenkreisen heißt es zudem, dass die Gespräche zwischen beiden Seiten Fortschritte machten. Drei iranische Insider und ein europäischer Diplomat sagen der Nachrichtenagentur Reuters, beide Seiten tauschten Entwürfe für eine Absichtserklärung aus.

Der Krieg von Israel und den USA gegen den Iran sollte das Mullah-Regime endgültig beenden. Mit Blick auf die andauernden Kampfhandlungen betont ntv-Reporterin Kavita Sharma jedoch: Bisher ist genau das Gegenteil eingetreten. China fordert nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran einen sofortigen Stopp der Kämpfe. China rufe die betroffenen Seiten auf, die militärischen Einsätze "unverzüglich einzustellen", sagte Pekings Außenministeriumssprecher Lin Jian vor Journalisten.

Die Kriegsparteien sollten "zum Dialog und zu Verhandlungen zurückkehren, auf die Vermittlungsbemühungen der beteiligten Länder eingehen und so bald wie möglich einen umfassenden und dauerhaften Waffenstillstand erreichen". Das iranische Außenministerium hat die "großangelegten" US-Angriffe der vergangenen Nacht scharf verurteilt. In einer Mitteilung heißt es, die von den Vereinigten Staaten ausgeführten "illegalen und kriminellen Angriffe" der vergangenen Stunden seien nicht nur ein offensichtlicher Verstoß gegen die Charta der Vereinigten Nationen. Auch sei die Feuerpause dadurch "praktisch bedeutungslos" geworden.

Die Verantwortung für "die extrem ernsten Konsequenzen dieser kriminellen Handlung" liege bei den Anführern der Vereinigten Staaten. Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zielten die jüngsten US-Angriffe hauptsächlich auf den Süden des Landes, es wurden aber auch Orte nahe der Hauptstadt Teheran getroffen. Vor der Küste des Oman ist auf einem Tanker ein Brand ausgebrochen. Im Maschinenraum sei sein Feuer ausgebrochen, berichtet die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf lokale Behörden.

Ob der Brand durch einen Angriff verursacht wurde, ist bisher unklar. Die Behörden ermittelten weiter, heißt es





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