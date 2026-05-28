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US-Präsident Trump droht Oman mit Konsequenzen, Iranische Revolutionsgarden angreifen US-Luftwaffenstützpunkt, US-Regierung belegt iranische Behörde mit Sanktionen, Iranische Politiker festhalten Kernforderungen, Iranische Medien melden Explosionen

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US-Präsident Trump droht Oman mit Konsequenzen, Iranische Revolutionsgarden angreifen US-Luftwaffenstützpunkt, US-Regierung belegt iranische Behörde mit Sanktionen, Iranische Politiker festhalten Kernforderungen, Iranische Medien melden Explosionen
IranRevolutionary GuardOman
📆28/05/2026 05:21:00
📰handelsblatt
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Donald Trump, US-Präsident, droht Oman im Streit um die Kontrolle der Straße von Hormus mit scharfen Konsequenzen. Iranische Revolutionsgarden greifen einen US-Luftwaffenstützpunkt an. Die US-Regierung belegt die vom Iran neu geschaffene Behörde zur Kontrolle und Mauterhebung in der Straße von Hormus mit Sanktionen. Iranische Politiker halten an Kernforderungen fest. Iranische Medien melden Explosionen östlich der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas. Die USA bieten dem Iran in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs derzeit keine Lockerung von Sanktionen an.

Donald Trump: Der US-Präsident droht Oman im Streit um die Kontrolle der Straße von Hormus mit scharfen Konsequenzen. Iranische Revolutionsgarden greifen US-Luftwaffenstützpunkt an. US-Regierung belegt iranische Behörde zur Kontrolle der Straße von Hormus mit Sanktionen .

Iranische Revolutionsgarden greifen einem US-Luftwaffenstützpunkt an. Iranische Politiker halten nach Aussagen eines Politikers bei den Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Kriegsende an Kernforderungen fest. Iranische Medien melden drei Explosionen östlich der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas. Die USA bieten dem Iran in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs derzeit keine Lockerung von Sanktionen an

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