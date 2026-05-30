US-Präsident Trump in bester Gesundheit, laut Arzt

US-Präsident Donald Trump ist laut seinem Arzt, Sean Barbabella, in bester Gesundheit. Trotz blauer Flecken an den Händen und geschwollenen Knöcheln sei er vollkommen fit, um seine Pflichten als Präsident und Oberbefehlshaber zu erfüllen.

US-Präsident Trump ist laut seinem Arzt in bester Gesundheit . Trotz blauer Flecken an den Händen und geschwollenen Knöcheln sei er vollkommen fit, um seine Pflichten als Präsident und Oberbefehlshaber zu erfüllen.

Der Arzt, Sean Barbabella, äußerte sich nach einem Gesundheitstest und wies auf einige Punkte hin, die jedoch nicht unbedingt als gesundheitliche Probleme angesehen werden müssen. Trump selbst hatte nach seiner regulären Untersuchung im Walter-Reed-Militärkrankenhaus gesagt, dass alles perfekt verlaufen sei. Der Gesundheitszustand des Präsidenten steht unter genauer Beobachtung. Bilder von geschwollenen Knöcheln, blauen Flecken an den Händen und einem fleckigen Hals haben Fragen zur Gesundheit des 79-Jährigen aufgeworfen.

Auch Anfälle von Schläfrigkeit bei offiziellen Terminen hatten Fragen über seine Fitness aufkommen lassen. Barbabella wies auf eine leichte Schwellung der Unterschenkel hin, die sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr verbessert habe. Die Blutergüsse an den Händen seien harmlos und entstünden durch häufiges Händeschütteln in Verbindung mit der Einnahme von Aspirin zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die allgemeine Herzfunktion des Präsidenten sei normal.

Eine umfassende neurologische Untersuchung habe einen normalen geistigen Zustand belegt. Trump sei auch auf Depressionen und Angstzustände getestet worden. Der Arzt nannte keinen Grund für eine Hautbehandlung am Hals im März und ließ auch eine MRT-Untersuchung im Oktober unerwähnt. Trump wird im Juni 80 Jahre alt.

Bei Amtsantritt war er älter als alle Präsidenten vor ihm. Trump betont häufig, dass er tatkräftiger und fitter sei als sein demokratischer Vorgänger Joe Biden. Dieser hatte das Amt im vergangenen Jahr im Alter von 82 Jahren niederlegen müssen, nachdem Fragen über seine gesundheitliche Eignung aufgekommen waren. Laut dem Bericht wurde Trump von seinem Arzt vorbeugend beraten.

Er habe Ratschläge zur Ernährung bekommen sowie die Empfehlung zur Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin. Er solle sich mehr bewegen und Gewicht abbauen. Trump wiegt laut der Mitteilung bei einer Größe von 1,91 Metern 108 Kilogramm. Beim vorigen Gesundheitscheck vor gut einem Jahr waren es 101,6 Kilogramm gewesen





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