US-Präsident Trump: Iran-Uran soll in USA oder anderen Orten zerstört werden

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass das im Iran bereits angereicherte Uran entweder 'sofort' an die USA übergeben oder in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Iran vor Ort oder andernorts zerstört werde. Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden, und er verwies auf die 'Atomenergie-Kommission'. Unklar blieb, ob er damit eine US-Behörde oder möglicherweise die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) mit Sitz in Wien meint.

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass das im Iran bereits angereicherte Uran entweder 'sofort' an die USA übergeben oder in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Iran vor Ort oder andernorts zerstört werde.

Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden, und er verwies auf die 'Atomenergie-Kommission'. Unklar blieb, ob er damit eine US-Behörde oder möglicherweise die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) mit Sitz in Wien meint. Trump gab an, dass ein Rahmenabkommen 'weitgehend' ausgehandelt worden sei, aber offen blieb, ob das ein bereits vereinbarter Bestandteil des Deals sei oder ob es nur eine Forderung sei, die die US-Regierung in den Verhandlungen erhebt.

Der Umgang mit etwa 400 Kilogramm an hochangereichertem Uran Teherans ist ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen. Israel und die USA waren am 28. Februar gemeinsam gegen den Iran in den Krieg gezogen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte am Sonntag mit, bei einem Telefongespräch mit Trump am Vorabend seien sich beide einig gewesen, dass jedes endgültige Abkommen mit dem Iran die nukleare Gefahr beseitigen muss.

Dies bedeute, dass die iranischen Anlagen zur Urananreicherung abgebaut und die Bestände an hochangereichertem Uran aus dem Land entfernt werden müssten. /rin/DP/zb © 2026 dpa-AF





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