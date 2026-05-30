US-Präsident Donald Trump hat uns seine KI-Politik und seine Gedanken über seinen Onkel John erzählt. Trump sieht die KI-Branche als Gefahr und hat Bedenken von Großinvestoren wie David Sacks gehört, der die staatliche Regulierung von KI völlig ablehnt. Trump hat sich in die Lage von Onkel John versetzt und gefragt, was er wohl denken würde, wenn er durch solch ein Dekret wissenschaftliche Durchbrüche gefährden oder verhindern würde.

US- Präsident Donald Trump (79) ist der Neffe des amerikanischen Elektrotechnikers und Physikers John Trump, der 1985 im Alter von 77 Jahren starb. Trump hat überraschend ein Dekret zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) gestoppt, eigentlich wollte er das unterschreiben, um der Branche strengere Regeln zu geben.

Aber dann der plötzliche Rückzieher. Trump sieht die KI-Branche als Gefahr und glaubt, dass es da Regeln braucht – oder nicht? Er hat mich angerufen und erzählt, dass die KI-Politik ihm wichtig sei und dass er Bedenken von Großinvestoren wie David Sacks gehört habe, der die staatliche Regulierung von KI völlig ablehnt. Trump hat auch von seinem Onkel John erzählt, der Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT) war und vor allem in der Krebsforschung erfolgreich war.

Trump hat sich in die Lage von Onkel John versetzt und gefragt, was er wohl denken würde, wenn er durch solch ein Dekret wissenschaftliche Durchbrüche gefährden oder verhindern würde. Trump hat aber noch nicht entschieden, ob er dieser Linie folgt. Schauen wir mal, wie lange Trump diese Linie folgt





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