US-Präsident Trump kritisiert israelische Angriffe auf Beirut, Iran-USA-Verhandlungen und die wirtschaftliche Lage des Landes

US-Präsident Donald Trump hat Israel für die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut kritisiert und die israelische Regierung aufgefordert, verantwortungsvoller zu agieren. Trump hat auch die iranische Führung aufgefordert, im Hinblick auf den Libanon verantwortungsvoller zu agieren und hat vorgeschlagen, dass Syrien sich um die Hisbollah-Miliz kümmern solle, wenn Israel seine Aufgaben nicht erledigen könne. Trump hat betont, dass er und Israel eine großartige Beziehung haben. Im Iran wurden offenbar zwei Personen hingerichtet, die als bewaffnete Führer der Unruhen Anfang 2026 bezeichnet wurden. Trump hat das iranische Regime bescheinigt, eine 'rationale Führung' zu haben. Die G7-Staaten werden zusammenarbeiten, um die Kriegsschauplätze der Welt zu betrachten. Politologe Klemens Fischer und Wolfgang Ischinger warnen vor Schadenfreude gegenüber US-Präsident Donald Trump. Ischinger ist skeptisch, ob das vereinbarte Rahmenabkommen Stabilität und Frieden für die Region sowie eine Einhegung des Iran bringen werde.

US-Präsident Donald Trump kritisiert die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut. Er hat Israel deutlich gemacht, dass ihm das nicht gefallen habe, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu müsse im Hinblick auf den Libanon verantwortungsvoller agieren. Wenn Israel seine Aufgaben nicht erledigen könne, ohne alle anderen zu töten, solle Syrien sich um die Hisbollah-Miliz kümmern, erklärt Trump weiter. Dies habe er Israel vorgeschlagen. Auf die Frage, ob er von Netanjahu frustriert sei, entgegnet Trump: 'Nein, wir haben eine großartige Beziehung.

' Dem Iran bescheinigt der US-Präsident inzwischen eine 'rationale Führung'. Im Iran werden offenbar zwei Personen hingerichtet, die als 'bewaffnete Anführer der Unruhen von Anfang 2026' bezeichnet wurden. Dies berichtet die und beruft sich auf die Justiznachrichtenagentur Mizan. Die beiden Männer wurden demnach wegen eines 'Krieges gegen Gott', wegen Korruption, Beschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum sowie wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit verurteilt.

Nach dem geplanten Ende der militärischen Konfrontation mit den USA steht die Führung des Iran Experten zufolge vor einer schweren innenpolitischen Zerreißprobe.

'Mit dem Ende des Krieges beginnen die eigentlichen Probleme für das klerikale Establishment des Iran', sagt Hamidreza Azizi von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Ein hochrangiger Vertreter des Iran bezeichnet das Abkommen zur Beendigung des Krieges als 'zweischneidiges Schwert', da die Erwartungen der kriegsmüden Bevölkerung extrem hoch seien. Sollte die Führung die Lebensbedingungen nicht rasch verbessern, drohten neue Massenproteste. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist verheerend.

Der Iran leidet unter einer extrem hohen Inflation, einer verfallenden Währung und massiver Arbeitslosigkeit. Zudem hat der Krieg schwere Schäden an der Infrastruktur und in der Industrie hinterlassen, deren Wiederaufbau enorme Summen verschlingen wird.

'Aus innenpolitischer Sicht hat der Iran nur ein enges Zeitfenster, um die Lage im Land unter Kontrolle zu bringen', sagt der iranische Ökonom und Politikanalyst Saeed Laylaz. Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran soll nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Diese weiteren Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden, sagt Außenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim in Teheran.

Ein Ende des Kriegs schließe ein Ende der israelischen Besetzung von Gebieten im Libanon mit ein, sagt Araghtschi demnach weiter. Jegliche neuen israelischen Angriffe auf den Libanon und weitere Besetzung der Gebiete betrachte der Iran als Verstoß gegen die getroffene Vereinbarung. Die G7-Staaten kommen zusammen, um auf die Kriegsschauplätze der Welt zu blicken. Natürlich steht die Ukraine im Fokus, doch auch der Iran dürfte Thema werden.

Politologe Klemens Fischer erklärt, was der für den Freitag angedachte Rahmenvertrag bedeuten würde. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran vor Schadenfreude gegenüber US-Präsident Donald Trump. Auch wenn die USA mit dem Krieg 'eigentlich erstrebenswerte Ziele' nicht erreicht hätten, sei 'jede Schadenfreude abwegig und falsch' sagt Ischinger dem RBB.

'Dem Iran die Möglichkeit zu nehmen, eine militärische Nuklearfähigkeit aufzubauen, dieses Ziel teilen wir natürlich mit den USA', so Ischinger. 'Also bitte nicht ein Tag der Schadenfreude, sondern ein Tag möglicher Sorge, dass die USA mit diesem Krieg leider anscheinend weniger erreicht haben als wünschenswert gewesen wäre. ' Er sei skeptisch, ob das vereinbarte Rahmenabkommen Stabilität und Frieden für die Region sowie eine Einhegung des Iran bringen werde





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