US-Präsident Trump kritisiert Israels militärischen Vorgehen, G7-Staaten sehen historische Chance in Iran-Abkommen, Iran droht mit Antwort, Iraner lobt Abkommen, Papst lobt Abkommen, Private Investitionsfonds für Wiederaufbau des Landes vorgesehen

US-Präsident Donald Trump kritisierte den militärischen Vorgehen Israels gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon und sagte, man müsse nicht jedes Mal ein Wohnhaus zerstören, nur weil man jemanden sucht. Die G7-Staaten sehen das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran als historische Chance, Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Israels Armee droht mit einer Antwort, wenn die israelische Armee ihre Aggression im Süden des Libanon nicht einstellt. Der iranische Präsident Massud Peseschkian lobte das vorläufige Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Beendigung des regionalen Krieges im Nahen Osten. Papst Leo XIV. lobte das vorläufige Abkommen und hofft, dass es eine Lösung für den Krieg ist. Ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Landes ist vorgesehen, und die USA und der Iran bereiten sich darauf vor, die Vereinbarung am Freitag zu unterzeichnen.

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Die G7-Staaten sehen das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran als historische Chance, Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Israels Armee droht mit einer Antwort, wenn die israelische Armee ihre Aggression im Süden des Libanon nicht einstellt. Der iranische Präsident Massud Peseschkian lobte das vorläufige Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Beendigung des regionalen Krieges im Nahen Osten. Papst Leo XIV. lobte das vorläufige Abkommen und hofft, dass es eine Lösung für den Krieg ist.

Ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Landes ist vorgesehen, und die USA und der Iran bereiten sich darauf vor, die Vereinbarung am Freitag zu unterzeichnen





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