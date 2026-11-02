US-Präsident Trump kritisiert Midterms und wirft Kalifornien Wahlfälschung vor

Donald Trump behauptet, Amtsinhaber würden Midterms traditionell verlieren, und klagt gegen Kalifornien wegen angeblicher Stimmzettel für Nicht-Bürger. Das Gericht lehnte den Eilantrag ab, während Trump weiterhin die Integrität der Wahlen infrage stellt.

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut scharf mit den aktuellen Wahlbedingungen auseinandergesetzt und dabei sowohl die historischen Muster der Midterms als auch den Bundesstaat Kalifornien in den Fokus gerückt. Der republikanische Präsident äußerte die feste Überzeugung, dass es eine fast universelle Regel gebe, wonach der amtierende Präsident oder dessen Partei die Zwischenwahlen verliere, unabhängig von der persönlichen Qualifikation oder der Parteizugehörigkeit. Diese Aussage fiel in einem Kontext, in dem Trump traditionell als Referendum über seine eigene Politik gilt, was die politische Spannung im Vorfeld der Wahlen im Repräsentantenhaus und dem Senat weiter ansteigen lässt.

Klagen gegen Wahlzettel in Kalifornien

Die Trump-Regierung hatte vor einer Woche einen Eilantrag bei einem Gericht in Washington eingereicht, um die Integrität der Wahlen in Kalifornien sicherzustellen. Der Antrag zielte darauf ab, dass rund 20.000 Wahlzettel, die mutmaßlich an Nichtstaatsangehörige ausgegeben worden sein sollen, vorläufig gesondert aufbewahrt werden. Das Argument der Regierung basierte darauf, dass bei Bundeswahlen ausschließlich US-Staatsbürgerinnen und -Staatsbürger abstimmen dürfen und das demokratisch regierte Kalifornien hiergegen verstoßen habe. Das Gericht lehnte den Antrag jedoch ab, nachdem die Regierung bereits in niedrigeren Instanzen gescheitert war.

Also read US-Midterms: Trump schaltet im Wahlstreit um Kalifornien Supreme Court ein

Trump bezichtigt Gouverneur der Korruption

Donald Trump nutzte die Situation, um direkte Anschuldigungen gegen die politischen Gegner vorzubringen. Der Präsident behauptete öffentlich, die Wahlen in Kalifornien seien korrupt, obwohl er keine Beweise für diese Aussage vorlegte. Er ging weiter und behauptete, es gebe Millionen ungültiger Stimmen im Bundesstaat, was ebenfalls ohne konkrete Belege blieb. Diese rhetorische Eskalation ist Teil einer langen Fehde, die Trump seit geraumer Zeit mit dem demokratischen Gouverneur von Kalifornien führt. Die Anwürfe dienen dazu, Zweifel an der Rechtmäßigkeit der US-Wahlen zu säen, ein Muster, das Trump bereits bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden zeigte.

Historische Tendenz bei Zwischenwahlen

Die Midterms gelten kurz vor der Mitte der vierjährigen Amtszeit des US-Präsidenten traditionell als eine Volksabstimmung über die bisherige Politik der Regierung. Historische Daten zeigen, dass die Regierungspartei bei diesen Wahlen fast immer Mandate im Kongress verliert. Trump selbst kommentierte dieses Phänomen mit dem Satz, dass aus irgendeinem Grund der amtierende Präsident die Midterms nicht gewinnt. Er betonte, dass dies gelte, ob der Präsident ein Republikaner oder ein Demokrat sei, und ob er gut oder schlecht arbeite. Gleichzeitig bekräftigte Trump, dass seine Republikaner im Wahlkampf alles gegeben hätten, um diese historische Taktik zu durchbrechen.

Advertisement

Auswirkungen auf das politische Szenario

Da über alle Sitze des Repräsentantenhauses und über rund ein Drittel der Sitze des Senats abgestimmt wird, sind die Konsequenzen für die Machtbalance in Washington erheblich. Kalifornien, das traditionell ein Hochburg der Demokraten an der Westküste ist, spielt dabei eine zentrale Rolle. Sollte die Republikanische Partei ihre knappen Mehrheiten in einer oder beiden Parlamentskammern verlieren, stellt sich nun die Frage, wie Trump auf diese historische Niederlage reagieren wird. Die Unsicherheit liegt in der Bedingung, die Trump kürzlich aufstellte: Er erklärte, er würde das Ergebnis nur dann anerkennen, wenn die Wahlen ehrlich durchgeführt worden wären.

Weiterer Kampf um die Glaubwürdigkeit

Die aktuelle Debatte zeigt, wie sehr die Wahrnehmung der Wahlintegrität zur politischen Waffe geworden ist. Während das Gericht in Washington den Vorstoß der Trump-Regierung zurückwies, bleibt die rhetorische Attacke auf Kalifornien bestehen. Die Situation verdeutlicht die tiefen Spaltungen im US-politischen System und die strategische Nutzung von Wahlkämpfen, um politische Gegner zu delegitimieren. Midterms wurden von Trump als die wichtigsten Zwischenwahlen unserer Lebenszeit bezeichnet, was die hohe emotionalen und politischen Aufladung dieser Wahlen unterstreicht. Die Zukunft wird zeigen, ob diese Narrative die politische Landschaft nachhaltig verändern werden.