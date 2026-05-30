US-Präsident Trump laut Arzt topfit, aber übergewichtig

Bei seinem jüngsten Gesundheitstest wurde Donald Trump als bei exzellenter Gesundheit eingestuft, jedoch mit einer Empfehlung zur Gewichtsabnahme.

US-Präsident Donald Trump ist nach seinem jüngsten Gesundheitstest bei exzellenter Gesundheit, wie sein Leibarzt Sean Barbabella erklärte. Der 79-jährige Trump sei vollumfänglich fähig, alle Pflichten als Oberbefehlshaber der Armee und als Staatschef wahrzunehmen.

Dennoch empfahl Barbabella dem Präsidenten eine Gewichtsabnahme und gesteigerte körperliche Aktivität. Trump bringt bei einer Körpergröße von 1,91 Metern derzeit 108 Kilogramm auf die Waage - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 101,6 Kilogramm beim letzten Check vor gut einem Jahr. Der Arzt riet zudem zu einer Ernährungsumstellung und zur Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin zur kardiovaskulären Prävention. Trotz des zusätzlichen Gewichts seien die Herz- und Lungenwerte Trumps gut, und er sei insgesamt in guter körperlicher Verfassung.

Der Bericht vom April 2026 räumt auch mit Spekulationen um Trumps Gesundheit auf, die immer wieder aufkommen. Trump ist der älteste Präsident in der Geschichte der USA; am 14. Juni wird er 80 Jahre alt. Zuletzt hatten Blutergüsse an der rechten Hand, Schwellungen an den Knöcheln und Anfälle von Schläfrigkeit bei offiziellen Terminen Fragen zu seiner Fitness aufgeworfen.

Der Arztbericht erklärt den Bluterguss an der Hand als Folge des häufigen Händeschüttelns in Kombination mit der Einnahme von Aspirin. Eine umfassende neurologische Untersuchung ergab einen normalen geistigen Zustand, und auch Tests auf Depressionen und Angstzustände fielen unauffällig aus. Offen blieb jedoch, warum Trump im März eine Hautbehandlung am Hals erhielt. Ein großer roter Fleck hatte Gerüchte über eine mögliche Erkrankung ausgelöst, doch der Arzt nannte keinen Grund dafür.

Ebenso wurde eine MRT-Untersuchung aus dem Oktober in dem aktuellen Bericht nicht erwähnt. Trumps Vorliebe für Hamburger und Diät-Cola ist bekannt, und der Arzt hat ihm nun explizit zu einer besseren Ernährung geraten. Die Gewichtszunahme um mehr als sechs Kilogramm in einem Jahr gibt Anlass zur Sorge, auch wenn die Vitalwerte des Präsidenten gut sind. Die Veröffentlichung des Gesundheitsberichts soll Transparenz schaffen und die Diskussion um die Fitness des ältesten US-Präsidenten aller Zeiten versachlichen.

Trump selbst hatte nach der Untersuchung erklärt, alles sei perfekt gelaufen. Der Bericht zeigt, dass Trump trotz seines Alters und der zusätzlichen Pfunde in der Lage ist, seine Amtsgeschäfte zu führen, jedoch mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die präventiven Ratschläge seines Arztes zielen darauf ab, dieses Risiko zu minimieren und die Gesundheit des Präsidenten langfristig zu erhalten





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