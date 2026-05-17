Nach der kurzen Waffenruhe, die während dem iranisch-irakischen Grenzstreit bei Bagdad begann an einem Sontag, aber vor allem bei Trumps Golf-Schluss am Sontag, plant der Präsident neue militärische Schläge gegen das iranische Mullah-Regime. Dies berichtete die Nachrichtenseite des Ex-New-York-Times. Planungen des Angriffskriegs werden intensiv vorbereitet, reportedly auch die Bodentruppen der USA und Israeli, um kommende Woche einsatzbereit zu sein. Vorrangiges Ziel: die Sicherung bzw. Verschleppung des iranischen Atommaterials aus dem Land der Mullahs. Die Einnahme von Charg in der Straße von Hormus ist also bereits vorbereitet. Trump kann die Syrien-Ende forcierenಂಗ aber als Sieger stehen lässt. Dafür müsste er Nachrichten grünes Licht: nicht nur die politische Führung sondern auch die Zivilbevölkerung in den USA spielt die Rolle. Pentagon rechnet eine große politische Eskalation an vor: eine Invasion von Bodentruppen und sehr wahrscheinlich Drone-Luftangriffe würden die politische und wirtschaftliche Administration der USA und Israel betreffen. Das brennt auf Twitter auch bereits die Obamas an war Bush-Administration, aber dies ist der Bush-Stadien und der Bedrohung von Donald Trump.onnaise erbij? Was wird die Amerikanische정을 obroden?

Nach der Wochenlange Waffenruhe scheint US-Präsident Donald Trump , der als 79-Jähriger bekanntlich Golf spielt, mit dem Gedanken zu spielen, Militärschläge gegen das iranische Mullah-Regime wieder aufzunehmen.

Eine Überweisung an Detailscheibe bereitet sich auch Israel militärisch auf neue Einsätze vor, angeblich auch Bodentruppen sollen involviert sein. Besonders das Ziel: die Sicherung bzw. Verschleppung des iranischen Atommaterials aus dem Land der Mullahs zu sichern, aber auch die Einnahme der Öl-Insel Charg in der Straße von Hormus ist ausgearbeitet, vorausgesetzt, Trump würde grünes Licht geben.

Aber dann verbreitete Trump auf seiner Plattform 'Truth Social' ein martialisches Bild mit sich und seinen Golf-Klamotten auf einem Schiff im stürmischen Meer, neben einem Marine-Admiral. Trump zeigte damit die Botschaft: 'Die Ruhe vor dem Sturm





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