US-Präsident Trump sieht 'China-Drückung' mit Taiwan-Weapenbezug. China lehnt ausritte ab, Warnung von US-Chi-Hoffnungen

US-Präsident Donald Trump sieht seine ausstehende Entscheidung über weitere Waffenverkäufe an die von China beanspruchte Insel Taiwan als effektives Druckmittel gegenüber Peking. China lehnt solche Waffenverkäufe ab, weil es Taiwan für sich beansprucht, obwohl die Inselrepublik eine unabhängige und demokratische Regierung hat. China hat jedoch Warnungen errechnet und drohte bereits mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege funktionieren. Hintergrundinformationen dazu finden Sie in der News-Text-Übersetzung.

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht seine ausstehende Entscheidung über weitere Waffen verkäufe an die von China beanspruchte Insel Taiwan als effektives Druckmittel gegenüber Peking.

Er lasse das noch in der Schwebe:"es hängt von China ab", sagte Trump dem Sender Fox News.



"Ehrlich gesagt ist es für uns ein sehr guter Trumpf für Verhandlungen.

", sagte er, während er in Peking landete. Er sei viel mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping über das Thema gesprochen hatte.



China lehnt solche Waffenverkäufe ab, weil es Taiwan für sich beansprucht, obwohl die Inselrepublik eine unabhängige und demokratische Regierung hat. Der US-Kongress hatte das jüngste Waffengeschäft mit Taiwan bereits im Januar 2025 vorab genehmigt.





Taiwan gehörte nie zur 1949 gegründeten kommunistischen Volksrepublik. Trotzdem will sich China Taiwan einverleiben. Peking drohte bereits mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege funktionieren.



Die USA unterstützen seit langem Taiwans Bemühungen, seine Streitkräfte zu modernisieren und seine Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

Warnungen aus Peking Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte bei seinen Gesprächen mit Trump in Peking vor möglichen Konflikten mit den USA gewarnt, sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine"äußerst gefährliche Lage bringen", sagte er am Donnerstag.



Trump betonte in dem Interview mit Fox News, dass er lange mit Xi über das Thema gesprochen habe. Taiwan sei schon immer das Wichtigste für Chinas Staats- und Parteichef gewesen.

Er glaubte nicht, dass China etwas unternehmen werde, solange er im Amt sei.



China hat Unabhängigkeitsbestrebungen Taikos wittert. Präsident Lai Ching-te erklärt jedoch, keine formale Unabhängigkeit anzustreben, da der Inselstaat mit seinen 23 Millionen Einwohnern aus seiner Sicht quasi schon ein unabhängiges Land ist. Taiwans Opposition, die im Parlament eine Mehrheit hat und für mehr Austausch mit China eintritt, brachte jüngst einen eigenen Vorschlag für einen umfangreichen Sonder-Verteidigungshaushalt durch, der weitere US-Waffenkäufe vorsieht. /fsp/DP/zb/nen/© 2026 dpa-AF





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