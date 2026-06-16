US-Präsident Donald Trump kommentiert das Rahmenabkommen mit dem Iran, das die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsieht. Internationale Medien bewerten den Deal unterschiedlich. Während spanische Zeitungen von einer Erleichterung für die Weltwirtschaft sprechen, kritisieren niederländische Kommentatoren, dass das Abkommen lediglich einen Waffenstillstand darstelle. Trump betont, der Iran werde niemals eine Atombombe erhalten, und kritisiert gleichzeitig israelische Angriffe auf Beirut. Im Iran herself führen die erwartete wirtschaftliche Erholung und innenpolitische Spannungen zu einer angespannten Lage. Zwei Personen, die an den Unruhen von 2026 beteiligt waren, wurden hingerichtet. Experten warnen, dass die klerikale Führung vor einer Zerreißprobe steht, da die wirtschaftliche Lage des Landes verheerend ist. Weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind innerhalb von 60 Tagen geplant, wobei ein Ende des Kriegs auch ein Ende der israelischen Besetzung im Libanon bedeuten soll. Die G7 berät über globale Krisen.

US-Präsident Donald Trump hat sich nüchtern zur Bilanz des Rahmenabkommen s mit dem Iran geäußert, das eine Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus für den weltweiten Schiffsverkehr vorsieht.

Dies sei der größte Erfolg des Abkommens, da langfristig die Preise für Energie und andere Güter sinken könnten. Allerdings sei dies lediglich eine Rückkehr zum Status quo vor dem Krieg. Internationale Medien kommentieren den Deal höchst unterschiedlich. Ein Budapester Portal stellt fest, dass der Iran aus dem Konflikt gestärkt hervorgehe und Trumps Krieg ihm sein eigenes Erpressungspotenzial vor Augen geführt habe.

Die spanische Presse sieht das Abkommen als Erleichterung für die internationale Gemeinschaft, die unter den geopolitischen und wirtschaftischen Folgen des Konflikts litt, verweist aber darauf, dass es keine Garantie für Stabilität in der Region biete. Ein niederländischer Kommentar kritisiert, dass fast vier Monate Krieg gegen den Iran nichts gebracht hätten. Die Straße von Hormus werde zwar wieder geöffnet, sei aber nur gesperrt gewesen, weil die USA und Israel den Krieg begonnen hätten.

Ähnlich wie das Friedensabkommen in Gaza sei auch das Abkommen mit dem Iran kein eigentliches Abkommen, sondern die Verlängerung eines Waffenstillstands, bei dem wichtige Fragen auf später verschoben wurden. Trump kündigte eine zweite Phase des Abkommens an, betonte aber gleichzeitig, dass die USA kein Geld im Iran investieren werden. Er erklärte, der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen. Gleichzeitig äußerte er sich kritisch zu israelischen Angriffen auf Beirut und forderte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu verantwortungsvollem Handeln im Libanon auf.

Sollte Israel seine Aufgaben nicht ohne massives ziviles Leid erledigen können, schlug er vor, Syrien solle sich um die Hisbollah-Miliz kümmern. Trotz dieser Differenzen betonte Trump, die Beziehung zu Netanjahu sei großartig.

Zudem bescheinigte er dem Iran eine rationale Führung. Im Iran selbst sind unterdessen zwei Personen hingerichtet worden, die als bewaffnete Anführer der Unruhen von Anfang 2026 bezeichnet wurden. Sie wurden wegen Krieges gegen Gott, Korruption, Beschädigung von Eigentum und Verbrechen gegen die nationale Sicherheit verurteilt. Mit dem erwarteten Ende der militärischen Konfrontation mit den USA steht die Führung des Iran vor schweren innenpolitischen Herausforderungen.

Experten wie Hamidreza Azizi von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin warnen, dass mit dem Kriegsende die eigentlichen Probleme für das klerikale Establishment beginnen. Die Erwartungen der kriegsmüden Bevölkerung seien extrem hoch. Sollte die Lebensqualität nicht rasch verbessert werden, drohten neue Massenproteste. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist katastrophal: extreme Inflation, eine verfallende Währung, massive Arbeitslosigkeit und schwere Kriegsschäden an Infrastruktur und Industrie, deren Wiederaufbau enorme Summen erfordert.

Der iranische Ökonom Saeed Laylaz betont, das Land habe nur ein enges Zeitfenster, um die innenpolitische Lage unter Kontrolle zu bringen. Nach Angaben Irans soll eine weitere Verhandlungsrunde mit den USA direkt nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens in der Schweiz beginnen. Außenminister Abbas Araghtschi teilte mit, diese Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden. Er betonte, ein Ende des Kriegs schließe ein Ende der israelischen Besetzung von Gebieten im Libanon mit ein.

Jegliche neuen israelischen Angriffe oder weitere Besetzungen betrachte der Iran als Verstoß gegen die Vereinbarung. Unterdessen kommen die G7-Staaten zusammen, um über globale Krisen zu beraten. Neben der Ukraine steht auch der Iran auf der Agenda. Der Politologe Klemens Fischer analysiert die Bedeutung des geplanten Rahmenvertrags für die internationale Gemeinschaft und die regionalen Machtverhältnisse





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