US-Präsident Donald Trump und sein Rechtsteam haben eine Vereinbarung mit dem Justizministerium getroffen, die unter anderem die dauerhafte Einstellung von Steueransprüchen gegen Trump, seine Familie und seine Geschäftspartner vorsieht. Trump hat angekündigt, seine aktuellen Steuererklärungen zu veröffentlichen, nachdem er seine Klage gegen die IRS wegen des Lecks seiner Steuererklärungen zurückgezogen hatte.
Die USA haben den ehemaligen kubanischen Staatschef Raúl Castro angeklagt. US-Präsident Donald Trump hat eine Veröffentlichung seiner aktuellen Steuererklärungen in Aussicht gestellt. Der Präsident hatte lange laufende Prüfungen der US-Steuerbehörde IRS als Grund dafür genannt, seine früheren Steuererklärungen nicht offenzulegen.
Das könnte sich nun ändern, nachdem sein Rechtsteam diese Woche eine Vereinbarung mit dem Justizministerium getroffen hat, die unter anderem die dauerhafte Einstellung von Steueransprüchen gegen Trump, seine Familie und seine Geschäftspartner vorsieht.
"Vielleicht werde ich sogar meine aktuellen Steuererklärungen veröffentlichen", sagte Trump Reportern am Mittwoch (Ortszeit). Im Rahmen des Vergleichs ist es der IRS "für immer untersagt", Trump, seine Söhne und die laufenden Steuerprüfungen der Trump Organization zu untersuchen oder strafrechtlich zu verfolgen. Der Vergleich soll Trumps Zehn-Milliarden-Dollar-Klage wegen des Lecks seiner Steuererklärungen beilegen. Trump bezeichnet Anklage gegen Raúl Castro als "sehr großen Moment"
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