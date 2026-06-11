US-Präsident Trump verkündet Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass eine Vereinbarung mit dem Iran abgeschlossen wurde, die den Konflikt beenden soll. Die Vereinbarung soll bedeuten, dass der Iran niemals eine Atomwaffe haben wird und die Straße von Hormus wieder geöffnet wird.

US-Präsident Donald Trump verkündet Hoffnung auf Ende des Iran-Krieg s. Trump spricht von einer "großartigen Vereinbarung " mit dem Iran, die den Konflikt beenden soll. Die Vereinbarung soll bedeuten, dass der Iran niemals eine Atomwaffe haben wird und die Straße von Hormus wieder geöffnet wird.

Trump spricht von Gesprächen mit der höchsten Ebene der iranischen Führung, nach denen eine Verhandlungslösung abzusehen ist. Die Unterzeichnung des Abkommens soll in den kommenden Tagen erfolgen und möglicherweise in Europa stattfinden. Vizepräsident JD Vance soll an der Zeremonie teilnehmen. Die Vereinbarung soll auch bedeuten, dass der Iran seine militärischen Überwachungskapazitäten, Kommunikationssysteme und Luftabwehrstellungen aufgeben muss.

Der Ölpreis gab nach Trumps Ankündigung deutlich nach, während die Aktienkurse kräftig anstiegen. Der Iran hat jedoch noch keine endgültige Entscheidung über das Abkommen getroffen und widerspricht den Angaben von Trump. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, dass kein Text für eine Vereinbarung gebilligt wurde





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