US-Präsident Donald Trump verurteilt israelische Luftangriffe im Libanon und ruft alle Seiten auf, sich zurückzuhalten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sei für die Angriffe verantwortlich, sagt Trump. Die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges werde in wenigen Stunden erfolgen.

US-Präsident Donald Trump verurteilt israelische Luftangriffe im Libanon . Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sei für die Angriffe verantwortlich, sagt Trump. Die Unterzeichnung eines Rahmenabkommen s zur Beendigung des Krieges werde in wenigen Stunden erfolgen.

Die Außenministerinnen und Außenminister der EU kommen am Montag in Luxemburg zusammen, um über Sanktionen gegen israelische Minister zu diskutieren. Der oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hält an den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Iran-Kriegs fest. Der iranische Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf hatte nach israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon eine Fortsetzung der Gespräche mit den USA in Zweifel gezogen. US-Präsident Donald Trump ruft alle Seiten auf, sich zurückzuhalten.

Man stehe kurz davor, ein Abkommen mit dem Iran zu schließen, das Frieden für die Region - den Libanon eingeschlossen - bringen würde. Der israelische Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut zeigt, dass den USA entweder der Wille oder die Fähigkeit fehlt, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, sagt der iranische Chefunterhändler Mohammad Baker Kalibaf. Der Entwurf für ein Friedensabkommen mit den USA beinhaltet das iranische Atomprogramm, die Öffnung der Straße von Hormus und die Aufhebung von Sanktionen.

Der Iran werde dem Abkommen zustimmen, sagt ein Politikexperte. Der israelische Präsident Isaac Herzog gratuliert dem US-amerikanischen Amtskollegen Donald Trump zum 80. Geburtstag und dankt ihm für seine Unterstützung





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