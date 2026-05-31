US-Präsident Trump zieht Notbremse im Atomstreit mit dem Iran

US-Präsident Donald Trump hat den Notbremse gezogen im Atomstreit mit dem Iran. Kurz vor dem vermeintlichen Durchbruch forderte Trump Änderungen an einem bereits ausgehandelten Abkommen mit Teheran.

US-Präsident Donald Trump hat den Notbremse gezogen im Atomstreit mit dem Iran . Kurz vor dem vermeintlichen Durchbruch forderte Trump Änderungen an einem bereits ausgehandelten Abkommen mit Teheran.

Der Entwurf des Abkommens enthält zwar die Zusage Teherans, keine Atomwaffen zu entwickeln, jedoch keine konkreten Verpflichtungen zum Umgang mit dem angereicherten Uran. Die iranischen Uranvorräte stehen immer noch bei knapp 441 Kilogramm, die auf 60 Prozent angereichert sind. Trump möchte Formulierungen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus geändert sehen. Trotz der neuen Hürden geben sich Trumps Mitarbeiter optimistisch und hoffen auf eine Einigung zum Wochenwechsel





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