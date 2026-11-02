US Private Credit: Business Development Companies melden Anstieg der Verluste

Frankfurt School zeigt: US-BDCs bilanzieren über 10% der Kredite unter 90% Nennwert. Warnsignale wie Abwertungen und Zahlungsverzug nehmen deutlich zu.

In den Vereinigten Staaten häufen sich die kritischen Signale im Segment des Private Credit. Die Business Development Companies, die als wesentliche Finanzierungsquelle für den mittelständischen Sektor dienen, verzeichnen steigende Abwertungen und zunehmende Schwierigkeiten bei der Bedienung ihrer Schuldenlasten. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Wandel in der Wahrnehmung dieses traditionally als stabil betrachteten Anlagebereichs, da die Qualität der Kreditportfolios sich deutlich verschlechtert hat.

Anstieg der Kreditverluste und Abwertungen

Neue Daten, die von der Frankfurt School of Finance & Management erhoben wurden, offenbaren ein beunruhigendes Bild. Die Business Development Companies bilanzieren inzwischen mehr als zehn Prozent ihrer Kreditpositionen zu weniger als neunzig Prozent des Nennwerts. Dieser Anstieg ist keineswegs marginal, sondern stellt einen strukturellen Trend dar, der auf tiefere Probleme in den Bilanzen dieser Fonds hinweist. Vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei sieben Komma sieben Prozent, was einen rapiden Anstieg auf heute dreizehn Komma drei Prozent bedeutet.

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Diese Warnsignale sind weit mehr als nur vorübergehende Liquiditätsengpässe, die möglicherweise durch panikartige Anteilsrückgaben nervöser Privatanleger verursacht wurden. Stattdessen deuten die Zahlen auf fundamentale Schwierigkeiten der Kreditnehmer hin. Die Unternehmen, die von diesen Fonds finanziert werden, scheinen zunehmend Probleme bei der Rückzahlung ihrer Verbindlichkeiten zu haben. Dies führt dazu, dass die Fonds ihre Wertpapiere in den Bilanzen herabsetzen müssen, um den aktuellen Marktwert realitätsgetreu abzubilden.

Transparente Einblicke in den undurchsichtigen Markt

Der neu entwickelte Private Credit Radar der Frankfurt School schafft erstmals umfassende Transparenz in einen Markt, der traditionell als sehr intransparent gilt. Die Billionenschwere Branche bietet für externe Investoren oft keine detaillierten Einblicke in die einzelnen Kreditgeschäfte. Die Frankfurt School wertet dafür die Beteiligungsverzeichnisse von hundertsechsundsechzig Business Development Companies aus, die bei der US-Börsenaufsicht SEC berichten. Dieser Prozess wird ab sofort vierteljährlich wiederholt, um die Entwicklung kontinuierlich zu beobachten.

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Sascha Steffen, Professor of Finance an der Frankfurt School, betont die Bedeutung dieser Datenerhebung. Europäische Banken, Versicherer und Pensionsfonds lesen die Berichte der US-amerikanischen Business Development Companies sorgfältig, um Private Credit besser zu verstehen. In Europa stehen auf Kreditebene keine öffentlichen Daten zur Verfügung. Daher übernimmt die Forschungsgruppe diese Analysearbeit nun regelmäßig für den gesamten Markt und veröffentlicht die Ergebnisse offen für die Öffentlichkeit.

Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf spezifische Warnsignale in den Bilanzen gerichtet. Dazu zählen die Verlegung von Zinszahlungen auf die Endfälligkeit, sogenannte PIK-Transaktionen, sowie die Verlängerung von Kreditlaufzeiten. Diese Maßnahmen werden oft ergriffen, um akute Zahlungsschwierigkeiten zu maskieren, erhöhen aber das langfristige Risiko. Auch Abwertungen der Kreditpositionen sind ein klares Indiz für die wachsenden Spannungen im Markt. Die betrachteten Bewertungen basieren auf den von den Fonds gemeldeten Fair Values, was eine vergleichbare Analyse ermöglicht.

Historische Höchstwerte bei Non-Accrual-Krediten

Die aktuellen Werte für bestimmte kritische Kennzahlen haben ihre höchsten Niveaus seit Beginn der Erhebungen erreicht. Der Anteil der Positionen, die unter achtzig Prozent des Nennwerts bilanziert werden, sowie der Anteil der Kredite, bei denen die Bank keinen Zinsertrag mehr verbucht, sind stark gestiegen. Diese sogenannten Non-Accrual-Kredite weisen darauf hin, dass ernsthafte Zweifel an der vollständigen Rückzahlung von Zinsen oder Tilgung durch den Kreditnehmer bestehen. Im ersten Quartal zweitausendsechsundzwanzig erreichten diese Indikatoren ihren bisherigen Höchststand.

Auch die Daten zum Ende des zweiten Quartals bestätigen den negativen Trend. Zu diesem Zeitpunkt wurden fünf Komma neun Prozent der Kreditpositionen mit weniger als achtzig Prozent des Nennwerts bilanziert. Der Anteil des Volumens, der auf Non-Accrual-Kredite entfiel, stieg binnen eines Jahres von ein Komma drei Prozent auf ein Komma acht Prozent an. Dies verdeutlicht, dass die Qualität der Kreditportfolios kontinuierlich unter Druck gerät und die Verluste im System zunehmen.

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Unterschiede zwischen börsennotierten und nicht notierten Fonds

Der Private Credit Radar erfasst derzeit vierundvierzig börsennotierte und einhundeachtzehn nicht börsennotierte Fonds. Bei den gelisteten Vehikeln ist der Stress sogar noch größer. Bei ihnen liegt der Anteil der mit weniger als neunzig Prozent des Nennwerts bilanzierten Kreditpositionen bei zwölf Komma acht Prozent. Dieser Wert ist deutlich höher als bei den nicht-notierten Fonds, die bei neun Komma drei Prozent liegen. Diese Diskrepanz muss im Kontext der Fondsalter betrachtet werden.

Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen resultiert vor allem aus dem Alter der Fonds. Die seit dem Jahr zweitausenddrei aufgelegten Fonds halten Kredite, die noch zu frisch sind, um bereits ernsthafte Probleme oder weitreichende Abwertungen zu verursachen. Im Gegensatz dazu sind die älteren, oft börsennotierten Fonds mit Krediten aus früheren Phasen belastet, die nun die Auswirkungen einer sich verschlechternden makroökonomischen Lage spüren. Wo ein börsennotierter und ein nicht notierter Fonds denselben Kreditnehmer erstrangig halten, bewerten sie diesen gleich, was die Vergleichbarkeit der Daten sicherstellt.

Historischer Kontext und Bedeutung für Investoren

Business Development Companies wurden im Jahr achtzig vom US-Kongress durch eine Änderung des Investment Company Act von vierzig gegründet. Der Zweck dieser Gründung war es, den Zugang kleinerer Unternehmen zu Wachstumskapital zu erleichtern. Sie ermöglichen Privatanlegern über die Börse den indirekten Zugang zu einem Markt, der ansonsten relativ geschlossen ist. Die meisten dieser Unternehmen sind als sogenannte Regulated Investment Companies strukturiert, was besondere steuerliche Implikationen hat.

Dies bedeutet, dass sie auf Unternehmensebene keine Körperschaftssteuer zahlen. Im Gegenzug sind sie gesetzlich verpflichtet, mindestens neunzig Prozent ihres zu versteuernden Gewinns als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Sie erwirtschaften ihre Einnahmen durch laufende Zinsen aus vergebenen Krediten, Gebühren für Beratung und Strukturierung sowie durch Kapitalgewinne beim Verkauf von Beteiligungen. Die Daten für den Radar stammen aus den zehn-Q- und zehn-K-Berichten, die bei der SEC eingereicht werden und somit eine verlässliche Grundlage für die Analyse bilden.