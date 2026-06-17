US-Rapper Mystikal zu 20 Jahren Haft wegen Vergewaltigung verurteilt

Der US-Rapper Mystikal wurde wegen Vergewaltigung dritten Grades zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sprach den Musiker schuldig, der bereits in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten war.

Der US-amerikanische Rapper Mystikal , mit bürgerlichem Namen Michael Lawrence Tyler, wurde im März dieses Jahres vor einem Gericht in Louisiana wegen Vergewaltigung dritten Grades schuldig gesprochen.

Das Gericht verurteilte den 55-Jährigen nun zu einer Haftstrafe von 20 Jahren. Ursprünglich war Mystikal wegen Vergewaltigung ersten Grades, der schwersten Stufe des Delikts unter Anwendung von Gewalt, angeklagt. Die Tat ereignete sich im Jahr 2022. Das mutmaßliche Opfer schilderte vor Gericht, wie es in seinem Haus gewürgt, geschlagen und sexuell missbraucht worden sei.

Nach der Aussage des Opfers hatte Mystikal selbst vor Gericht erklärt: "Wenn ich dir das angetan habe, verdiene ich die Höchststrafe.

" Dies ist nicht das erste Mal, dass Mystikal mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits im Jahr 2004 wurde er wegen sexueller Nötigung und Erpressung an einer schutzbedürftigen Person zu sechs Jahren Haft verurteilt und verbüßte einen Teil dieser Strafe. Eine parallel laufende einjährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung wurde 2007 zwar fallen gelassen, doch die sechsjährige Haftstrafe für die sexualdeliktische Tat blieb bestehen. Nach seiner Entlassung im Jahr 2010 musste er sich dauerhaft als Sexualstraftäter registrieren lassen.

Im Februar 2012 folgte eine erneute Festnahme nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin, die zu einer Anklage wegen häuslicher Gewalt führte. Nach neun Tagen in Untersuchungshaft wurde er gegen Kaution freigelassen. Später, im April desselben Jahres, wurde Mystikal zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte, die ihm nach seiner Entlassung 2010 auferlegt worden waren. Trotz seiner juristischen Probleme konnte Mystikal eine beachtliche MusikKarriere vorweisen.

Er wurde dreimal für den Grammy nominiert, unter anderem in der Kategorie "Best Rap Album" für sein fünftes Studioalbum "Tarantula". Zu seinen bekanntesten Hits gehören "Shake Ya Ass", "Danger (Been So Long)" mit Nivea, "Move Bitch" mit Ludacris oder "I Don't Give a Fuck" mit Lil Jon. Seine Musik prägte den Hip-Hop der frühen 2000er Jahre. Das aktuelle Urteil stellt einen weiteren tiefen Punkt in seinem Leben dar und unterstreicht die Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Mit 20 Jahren Haft ist eine der längsten Strafen, die für sexualdeliktische Taten in Louisiana verhängt werden können. Die Entscheidung des Gerichts reflects die Ernsthaftigkeit der Taten und die wiederholten Verstöße des Rappers gegen das Gesetz





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