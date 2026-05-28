US-Regierung bestätigt erhöhte Polizeipräsenz während der WM

Die US-Regierung hat offiziell den Einsatz von ICE-Agenten und weiterer Polizeieinheiten während der Fußball-Weltmeisterschaft angekündigt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor militarisierten Razzien und rechtswidrigen Festnahmen durch die Abschiebepolizei. Die erhöhte Polizeipräsenz soll gegen gefälschte Tickets, Menschenhandel und Drogenschmuggel vorgehen. Beschäftigte des SoFi Stadiums haben bereits Proteste angekündigt, sollten ICE-Agenten bei den Partien eingesetzt werden.

Knapp drei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat die US-Regierung nun offiziell bestätigt, dass Beamte des Immigration and Customs Enforcement ( ICE ) und weitere Polizeieinheiten während des Turniers dauerhaft präsent sein werden.

Seit den gewaltsamen Ausschreitungen bei Protesten, die als Reaktion auf die Tötungen zweier Zivilisten durch ICE-Beamte Anfang des Jahres folgten, wächst die Sorge um die berüchtigte Abschiebepolizei immer weiter. Die unabhängige Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor militarisierten Razzien, rechtswidrigen Festnahmen und Inhaftierungen sowie Folter und Morden durch die 'brutale und gesetzlose' Abschiebeeinheit. Nun hat das Department of Homeland Security offiziell den Einsatz der ICE-Agenten sowie anderer Sonderkommandos angekündigt.

Mit einem Post auf der Kurznachrichtenplattform 'X' kündigt die US-Regierung an, dass sowohl ICE, als auch die US Customs and Border Protection (CBP) und die Homeland Security Investigations (HSI) 'jeden Tag' während der WM im Einsatz sein werden.

'Worüber die meisten Menschen nicht nachdenken, wenn sie über die WM reden, sind die gefälschten Produkte oder der Menschenhandel', erklärt Markwayne Mullin, der Minister für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, in dem Video. 'ICE und HSI werden jeden Tag unterwegs sein, um gegen die gefälschten Tickets, den Menschenhandel, den Drogenschmuggel und die gefälschten Produkte vorzugehen', begründet er die erhöhte Präsenz.

Vor einer Woche noch kündigten Beschäftigte des SoFi Stadium bei einer Protestkundgebung an, dass sie die Arbeit einstellen wollen, sollten ICE-Agenten bei den Partien im kalifornischen Spielort eingesetzt werden. Die Gewerkschaft 'Unite Here Local 11', die über 30.000 Beschäftigte in Hotels, Flughäfen und Sportarenen vertritt, erklärte, dass die Präsenz von ICE ein 'Klima der Angst' schaffe





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