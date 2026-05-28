US-Regierung bestätigt ICE-Präsenz während der Fußball-WM

Die US-Regierung hat offiziell bestätigt, dass ICE-Beamte und andere Polizeieinheiten während der gesamten Fußball-Weltmeisterschaft im Einsatz sein werden. Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften warnen vor einem Klima der Angst und möglichen Menschenrechtsverletzungen.

Rund drei Wochen vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft hat die US-Regierung nun offiziell bestätigt, dass Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE sowie weitere Polizeieinheiten während des gesamten Turniers dauerhaft präsent sein werden.

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über die berüchtigte Abschiebepolizei, nachdem es im Januar zu gewaltsamen Ausschreitungen bei Protesten gegen die Tötungen zweier Zivilisten durch ICE-Beamte gekommen war. Die unabhängige Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor militarisierten Razzien, rechtswidrigen Festnahmen und Inhaftierungen sowie Folter und Morden durch die brutale und gesetzlose Abschiebeeinheit. Nun hat das Department of Homeland Security offiziell den Einsatz der ICE-Agenten sowie anderer Sonderkommandos angekündigt.

Mit einem Post auf der Kurznachrichtenplattform X verkündete die US-Regierung, dass sowohl ICE als auch die US Customs and Border Protection (CBP) und die Homeland Security Investigations (HSI) jeden Tag während der WM im Einsatz sein werden. In einem begleitenden Video erklärt Markwayne Mullin, der Minister für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten: Worüber die meisten Menschen nicht nachdenken, wenn sie über die WM reden, sind die gefälschten Produkte oder der Menschenhandel.

ICE und HSI werden jeden Tag unterwegs sein, um gegen gefälschte Tickets, Menschenhandel, Drogenschmuggel und gefälschte Produkte vorzugehen. Diese Begründung soll die erhöhte Präsenz rechtfertigen, doch Kritiker sehen darin vor allem einen Vorwand, um die bereits scharf kritisierte Einwanderungspolitik weiter zu verschärfen. Die Ankündigung stößt auf heftigen Widerstand. Erst vor einer Woche hatten Beschäftigte des SoFi Stadium in Kalifornien bei einer Protestkundgebung angekündigt, dass sie die Arbeit einstellen würden, sollten ICE-Agenten bei den Spielen im Stadion eingesetzt werden.

Die Gewerkschaft Unite Here Local 11, die über 30.000 Beschäftigte in Hotels, Flughäfen und Sportarenen vertritt, erklärte, dass die Präsenz von ICE ein Klima der Angst schaffe, das die Arbeitnehmer und die lokale Gemeinschaft verunsichere. Amnesty International forderte die US-Regierung auf, den Einsatz von ICE zu überdenken, da er nicht nur die Rechte von Migranten, sondern auch die Sicherheit aller Beteiligten gefährde.

Die Organisation wies darauf hin, dass die WM ein globales Sportereignis sei, das Menschen aus aller Welt zusammenbringe, und dass ein derart aggressiver Polizeieinsatz dem Geist des Turniers widerspreche. Die Debatte über die Rolle von ICE während der WM ist Teil einer größeren Kontroverse um die US-Einwanderungspolitik. Kritiker werfen der Behörde vor, systematisch Menschenrechte zu verletzen, indem sie beispielsweise Familien trenne und Asylsuchende inhaftiere. Befürworter hingegen betonen die Notwendigkeit, die Grenzen zu sichern und gegen Kriminalität wie Menschenhandel vorzugehen.

Die US-Regierung selbst sieht in dem Einsatz eine logische Maßnahme, um die Sicherheit des Turniers zu gewährleisten. Ob die Präsenz von ICE tatsächlich zu einer Beruhigung der Lage beitragen wird oder im Gegenteil neue Spannungen auslöst, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass die WM unter besonderer Beobachtung stehen wird - nicht nur wegen der sportlichen Leistungen, sondern auch wegen der politischen Implikationen dieses umstrittenen Polizeieinsatzes. Die Fußball-Weltmeisterschaft sollte ein Fest des Sports und der Völkerverständigung sein.

Doch die Ankündigung von US-Regierungsbeamten, dass ICE und andere Einheiten während des Turniers rund um die Uhr im Einsatz sein werden, wirft einen Schatten auf das Ereignis. Während die Behörden die Maßnahmen mit der Bekämpfung von Produktfälschung und Menschenhandel rechtfertigen, sehen Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften darin eine unnötige Eskalation. Sie befürchten, dass die Präsenz der Abschiebepolizei zu einer Atmosphäre der Einschüchterung führt, die sowohl Spieler als auch Fans in Angst versetzt.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Einsatz tatsächlich zu mehr Sicherheit führt oder ob die Kritiker Recht behalten und die WM zu einem weiteren Brennpunkt der Auseinandersetzung um die US-Einwanderungspolitik wird





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ICE WM US-Regierung Menschenrechte Polizeieinsatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPD wirft Regierung bei Schleifähre Missmanagement vorErst verspätet gestartet, jetzt erneut außer Betrieb: Die Schleifähre 'Missunde III' wird zum Ärgernis für viele. Kritik kommt auch von der SPD. Zudem widmet sich der Wirtschaftsausschuss dem Thema.

Read more »

SPD wirft Regierung bei Schleifähre Missmanagement vorKiel (lno) - Schleswig-Holsteins SPD-Fraktion kritisiert den erneuten Ausfall der Schleifähre «Missunde III». Das Schiff sei längst «zum Symbol für

Read more »

06:00 Der Fokus liegt auf PräsenzDer Börsen-Tag

Read more »

US-Regierung bestätigt erhöhte Polizeipräsenz während der WMDie US-Regierung hat offiziell den Einsatz von ICE-Agenten und weiterer Polizeieinheiten während der Fußball-Weltmeisterschaft angekündigt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor militarisierten Razzien und rechtswidrigen Festnahmen durch die Abschiebepolizei. Die erhöhte Polizeipräsenz soll gegen gefälschte Tickets, Menschenhandel und Drogenschmuggel vorgehen. Beschäftigte des SoFi Stadiums haben bereits Proteste angekündigt, sollten ICE-Agenten bei den Partien eingesetzt werden.

Read more »