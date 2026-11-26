Die US-Regierung prüft ein Darlehen in Höhe von 15 Milliarden Dollar für das Start-up Hadrian Automation, an dem Donald Trump Jr. beteiligt ist. Kritiker sehen Interessenkonflikte.

Die US-Regierung erwägt aktuell die Gewährung eines extrem hohen Darlehens in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar an das kalifornische Rüstungsunternehmen Hadrian Automation. Dieser finanzielle Betrag entspricht einer Summe von 13,6 Milliarden Euro und stellt ein historisches Maß in der Zusammenarbeit zwischen Washington und Privatunternehmen dar. Besonders kontrovers ist die Tatsache, dass Donald Jr., der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, an dem Start-up beteiligt ist. Dieses Vorhaben geht weit über bisherige staatliche Unterstützungsmaßnahmen hinaus und berührt sensible Themenkreise der US-Politik.

Historische Kredithöhe und technisches Konzept

Ein Kredit dieser Dimension wäre demzufolge zehnmal so hoch wie das höchste Darlehen, das das Pentagon im Rahmen seiner jüngsten Kreditvergabeoffensive ausgegeben hat. Es handelt sich dabei um einen der größten Staatskredite, den die US-Regierung jemals einem Unternehmen mit Verbindungen zur Trump-Familie eingeräumt hat. Die Finanzspritze ist primär dazu gedacht, den Bau eines Dutzends neuer Fabriken zu finanzieren. Diese Anlagen sollen mithilfe von künstlicher Intelligenz und Robotik Präzisionskomponenten für den Rüstungs- und Luftfahrtsektor fertigen.

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Das Start-up wirbt auf seiner offiziellen Website mit dem Slogan "Fabriken der Zukunft zur Reindustrialisierung Amerikas" und verspricht eine vollständige Automatisierung der Produktion. Hadrian Automation hat in den vergangenen Monaten bereits mehr als eine Milliarde US-Dollar an privaten Investorengeldern eingeworben, um diese ambitionierten Pläne zu untermauern. Die Technologie soll dazu beitragen, die Produktion von Rüstungsgütern schneller und effizienter zu gestalten, was angesichts der aktuellen geopolitischen Lage als strategisch wichtig angesehen wird.

Vermögenswerte Einschätzung und Investorenstruktur

Falls bewilligt, würde das Darlehen den geschätzten Wert der Firma fast um das Zweifache übersteigen, wie die Investigativplattform "ProPublica" unter Berufung auf Schätzungen aus einer Finanzierungsrunde vom Sommer berichtete. Bei dieser Runde hatte Hadrian eine maßgebliche Beteiligung von 1789 Capital bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um eine Risikokapitalgesellschaft, der Donald Jr. als Partner angehört. Die genaue Höhe dieser Beteiligung ist nicht öffentlich bekannt, doch ein Sprecher der Firma bestätigte, dass es sich um eine Minderheitsbeteiligung handelt.

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Schon 2025 investierte die Gesellschaft 1789 Capital in Hadrian, was die Bindung zwischen dem Unternehmen und der Familie Trump historisch festigt. Nach der Investition im August dieses Jahres schrieb 1789 Capital auf LinkedIn: "Dies ist erst der Anfang." Diese Aussage deutet auf weitere Expansionsschritte hin. Kritiker verweisen darauf, dass es sich bei Hadrian Automation um einen Rüstungskonzern mit einer weitgehend unerprobten Erfolgsbilanz handelt, was das Risiko eines staatlichen Verlustes erhöht.

Politische Debatten und Interessenkonflikte

Es wäre nicht das erste Mal, dass die US-Regierung Unternehmen mit Verbindungen zur Trump-Familie finanziell unter die Arme greift. So vergab das Pentagon Ende 2025 einen Kredit in Höhe von 620 Millionen US-Dollar an Vulcan Elements, ein Start-up, das Seltenerdmagneten herstellt. Untersuchungen zufolge setzte sich ein Berater des Weißen Hauses persönlich dafür ein. Pikant ist der Umstand, dass 1789 Capital bei diesem Start-up wenige Monate zuvor eingestiegen war. Das Pentagon hat eine Bevorugung im Falle von Hadrian zurückgewiesen und betonte, dass die Gespräche sich noch in einem "frühen Stadium" befänden. Ein Sprecher bestritt zudem die genannte Kredithöhe von 15 Milliarden US-Dollar.

1789 Capital wies eine Beteiligung am Vorgang zurück, ebenso der Anwalt von Donald Jr. für seinen Mandanten. Dieser betonte: "Er bekleidet kein Regierungsamt und hat niemals versucht, Regierungspolitik, Vorschriften oder Entscheidungen zu beeinflussen, um seine persönlichen Geschäftsinteressen voranzutreiben oder daraus Nutzen zu ziehen." Hadrian Automation äußerte sich in der aktuellen Berichterstattung nicht zu den Vorwürfen. Die Diskussion um die Verknüpfung von Privatgeschäft und Staatsgelder highlight die Spannung zwischen wirtschaftlicher Effizienz und politischer Integrität.

Strategische Zielsetzungen und künftige Schritte

Die Biden-Regierung hatte das zuständige Amt für strategisches Kapital im Pentagon im Dezember 2022 ins Leben gerufen. Das primäre Ziel dieser Initiative war es, durch Investitionen in die Privatwirtschaft heimische Industriekapazitäten aufzubauen. Ein zentrales Motiv bestand darin, die Abhängigkeit von Komponenten aus China im Rüstungssektor nachhaltig zu reduzieren. Diese Strategie zielt darauf ab, die Lieferketten zu sichern und die nationale Sicherheit durch eine robuste interne Produktionsbasis zu stärken.

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Unter der aktuellen Administration weitete das Amt die Kreditvergabe erheblich aus, was die Geschwindigkeit und das Volumen der staatlichen Unterstützung für die Rüstungsindustrie deutlich verändert hat. Die Diskussion um den potenziellen Kredit für Hadrian Automation zeigt, wie tiefgreifend diese Veränderungen sind. Es bleibt abzuwarten, wie das Parlament und die Öffentlichkeit auf diese massive Finanztransaktion reagieren werden. Die Bewertung des Risikos im Kontext der politischen Verflechtungen wird eine zentrale Rolle in der zukünftigen Debatte spielen.