US-Regierung erwähnt xAI-KI-Unternehmen von Musk für Verteidigung

Die US-Regierung hat in einem Gerichtsverfahren die Verwendung von xAI, dem KI-Unternehmen von Elon Musk, für die Verteidigung erwähnt. Die Klage gegen ein xAI-Rechenzentrum in Tennessee bedrohe die nationale, wirtschaftliche und Energie-Sicherheit der USA. Es wird behauptet, dass die KI-Infrastruktur, die von der US-Armee genutzt wird, gefährdet sei.

Die US-Regierung hat in einem Gerichtsverfahren die Verwendung von xAI, dem KI-Unternehmen von Elon Musk , für die Verteidigung erwähnt. Die Klage gegen ein xAI-Rechenzentrum in Tennessee bedrohe die nationale, wirtschaftliche und Energie-Sicherheit der USA.

Es wird behauptet, dass die KI-Infrastruktur, die von der US-Armee genutzt wird, gefährdet sei. Als Beleg wurde Cameron Stanley, Verantwortlicher für Künstliche Intelligenz (KI) im Pentagon, zitiert, der versichert, dass ein auf Grok beruhendes Programm namens Grok Gov Model bereits bei der KI-gestützten Zielfestlegung beteiligt gewesen sei. Dies habe es der US-Armee ermöglicht, im Iran-Krieg innerhalb von 96 Stunden mehr als 2000 Schuss Munition gegen 2000 verschiedene Ziele zu richten.

Die Klage richtet sich gegen die Gasturbinen von Colossus 2, einem Super-Rechner von xAI in der Umgebung von Memphis, der Grok trainiert. Die NAACP wirft xAI vor, die Gasturbinen ohne Genehmigung zu betreiben und damit gegen das Gesetz zur Luftreinhaltung zu verstoßen. xAI hält dagegen, dass die Turbinen temporäre mobile Anlagen seien und damit nicht den Regulierungsauflagen unterlägen. Zuvor hatte das Pentagon laut Wall Street Journal die KI-Plattform Claude des US-Unternehmens Anthropic im Iran-Krieg genutzt





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