Die US-Regierung hat Geheimakten zu Bigfoot veröffentlicht. Die Dokumente zeigen, dass Beamte die Mythen ernst nahmen, aber keine Beweise für das Fabelwesen finden konnten.

Die US-Regierung hat offiziell historische Akten veröffentlicht, die jahrzehntelange Ermittlungen zur Existenz von Bigfoot dokumentieren. Die Unterlagen des U.S. Forest Service mit dem Titel " Bigfoot / Sasquatch Records" belegen, dass staatliche Behörden die Mythen um das Fabelwesen einst sehr ernst nahmen. Die drei freigegebenen Dokumente enthalten detaillierte Zeugenaussagen, die auf eine ernsthafte Absicht hindeuten, direkten Kontakt zu der Kreatur aufzunehmen.

Ermittlungen zu Spuren und Schwindel

Die Akten offenbaren konkrete Vorfälle, die zu einer intensiven Analyse führten. Ein Bericht aus Montana beschreibt, wie Jäger in den 1940er-Jahren ungewöhnlich große Spuren entdeckten und die Verfolgung aufnahmen. Der Anblick und Geruch machten ihnen jedoch solche Angst, dass sie die Suche abbrachen. Ein weiterer Fall aus dem Jahr 1982 im Umatilla National Forest dokumentierte die Entdeckung von etwa 38 Zentimeter langen Fußspuren auf einem schlammigen Weg. Ein Mitarbeiter des Forstdienstes fertigte Fotos und Gipsabgüsse an, um die Funde zu sichern.

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Die forensische Untersuchung dieser Abdrücke widerlegte jedoch die These eines unbekannten Primaten. Die Spuren begannen und endeten abrupt und waren sehr flach. Zudem blieb die Schrittlänge auch an Steigungen unverändert. Ein Experte der US-Grenzpolizei stuft die Funde daher als sehr cleveren Schwindel ein. Er vermutete eine weiche Gipsform oder einen mit Gummi überzogenen künstlichen Fuß als Ursache. Zwei Fundorte lagen am Low Creek Trail, der dritte an einem unbefestigten Weg auf dem Low Ridge.

Pentagon-Auftraggeber untersuchten paranormale Phänomene

Neben dem Forstdienst gingen auch privat finanzierte Untersuchungen nach diesen Phänomenen. Ein Bericht betrifft eine Ranch, wo 2010 ein Team des damaligen Pentagon-Auftragnehmers Bigelow Aerospace Advanced Space Studies ermittelte. Zeugen beschreiben einen blassen, buckligen Gestaltwandler, der über einen Zaun sprang und auf den Händen davonlief. Andere Berichterstatter sahen mehr als 1,80 Meter große, hundeartige Wesen, die auf zwei Beinen liefen.

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Zu den bizarren Schilderungen gehörten auch Berichte über Lichtkugeln, kleine Menschen, urzeitlich wirkende Vögel und einen zweieinhalb Meter langen Riesenwurm. Die Untersuchung dokumentiert elf Zeugen, die von großen, zweibeinigen, hunde- oder wolfsähnlichen Kreaturen sprachen. Die Ermittler versuchten durch Spiele, Rätsel und andere Strategien, Kontakt zu den unheimlichen Wesen aufzunehmen. Letztlich blieben die Beweise aus.

Keine Beweise trotz umfangreicher Analysen

Trotz des hohen Aufwands konnten die zuständigen Behörden keine Belege für die Existenz von Bigfoot erbringen. Aufgestellte Wildkameras lieferten keine relevanten Bilder. Bei der Untersuchung gesammelter Haare stellte sich heraus, dass diese von Hunden sowie einem Waschbären stammten. Über 25 Anwohner und Beamte wurden befragt, doch die physikalischen Beweise widersprachen den mythischen Vorstellungen.

Die veröffentlichten Dokumente zeigen dennoch die außergewöhnliche Hartnäckigkeit der US-Behörden. Beamte und beauftragte Ermittler suchten nach überprüfbaren Erklärungen für jede ungewöhnliche Behauptung. Sie maßen sogar Magnetfelder und Strahlung in den jeweiligen Gebieten. Die Akten belegen, dass die Regierung die Suche nach Antworten ernst nahm, auch wenn das Ergebnis keine Bestätigung für das Fabelwesen lieferte.