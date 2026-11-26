Berichte über die Drohung, das Defense Production Act gegen Nvidia zu nutzen, um CEO Jensen Huang zurück an die Spitze zu bringen. Hintergrund und Reaktionen.

Ein Bericht der Washington Post wirft ein neues Licht auf die strategische Einmischung der US-Regierung in die Unternehmensführung von Nvidia. Demnach bestand der Plan, das Defense Production Act als Druckmittel gegen den Chip-Hersteller einzusetzen, um Jensen Huang wieder an die Spitze des Konzerns zu bringen. Dieses jahrzehntealte Notstandsgesetz aus der Zeit des Koreakriegs erlaubt dem Präsidenten weitreichende wirtschaftliche Eingriffe. Ursprünglich dient es der Sicherung der nationalen Verteidigung.

Notstandsgesetz als strategischer Hebel

Das Defense Production Act stammt aus dem Jahr 1950 und gewährt der Exekutive umfassende Befugnisse zur Steuerung der Wirtschaft. Der vorgeschlagene Mechanismus sah vor, Nvidia zu zwingen, einen größeren Teil ihrer Produktionskapazitäten für militärische Aufträge bereitzustellen. Eine solche Umstellung hätte die aktuellen Produktionspläne des Unternehmens massiv durchkreuzt und die Gewinnmargen erheblich belastet. Der strategische Hintergrund war, den Verwaltungsrat zu einer Entscheidung zu zwingen, die den Rücktritt von Jensen Huang herbeiführen sollte.

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Rolle von Verteidigungsminister Hegseth

Dem Bericht zufolge diskutierten Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein Stellvertreter Stephen Feinberg im Rahmen vertraulicher Beratungen die Anwendung dieses Gesetzes. Die Gespräche dienten der Abwägung, wie stark der Druck auf Nvidia ausgeübt werden kann, ohne gegen die gesetzlichen Grenzen zu verstoßen. Das Gesetz erlaubt der Regierung zwar nicht direkt, eine Führungsperson einzusetzen, bietet aber dennoch Hebel zur Beeinflussung der Unternehmensentscheidungen. Ziel war es, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass eine Amtsenthebung von Huang unvermeidlich schien.

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Interessenkonflikt und persönliche Betroffenheit

Donald Trump hatte im September bis zu 370.000 Aktien von Nvidia gehalten, was einem Wert von bis zu 85,5 Millionen Dollar entsprach. Diese finanzielle Beteiligung erklärt ein persönliches Interesse an der Kursentwicklung und der Unternehmensführung. Trump bestätigte später seine aktive Rolle im Prozess gegenüber dem Sender CNBC. Er gab zu, mit den Verantwortlichen gesprochen und diese überzeugt zu haben, den Deal finalisiert zu haben. Diese Aussage unterstreicht die direkte Verbindung zwischen der politischen Führung und der technologischen Industrie.

Abschließende Prüfung und internationale Reaktionen

Es bleibt unklar, ob die US-Regierung tatsächlich bereit war, das Notstandsgesetz in diesem spezifischen Fall anzuwenden. Das Pentagon weist die Darstellung der Washington Post insgesamt zurück und bestreitet, dass die beschriebenen Gespräche stattgefunden haben. Dennoch haben Medien wie die Jerusalem Post die Vorwürfe aufgegriffen und die Dimension der staatlichen Einmischung thematisiert. Die Debatte um die Grenzen der staatlichen Kontrolle über private Unternehmen bleibt weiterhin relevant.