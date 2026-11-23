Die US-Regierung hebt Sicherheitsbedenken auf, sodass Jensen Huang wieder CEO von Nvidia wird. Dies führt zu einem starken Kursanstieg an der Wall Street nach der Ankündigung.

Die US-Regierung hat die entscheidende Hürde für die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Halbleiterriesen Nvidia beseitigt. Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance haben dafür gesorgt, dass der CEO trotz schwerwiegender Vorwürfe wegen seiner Beziehungen zu China seine Position behält. Dieser politische Entscheid hat unmittelbare positive Auswirkungen auf die Aktienkurse der Wall Street und unterstreicht die strategische Bedeutung des Unternehmens für die US-Technologiehoheit. Die offizielle Bekanntgabe am Montagmorgen markiert das Ende einer internen Krise im Vorstand und signalisiert klare Prioritäten bei der Bewahrung der Wettbewerbsfähigkeit von Nvidia am globalen Markt.

Sicherheitsentscheid ermöglicht Amtsantritt

Jensen Huang wird die Führung von Nvidia ab sofort wieder uneingeschränkt übernehmen können, da die US-Regierung formell erklärt hat, dass kein nationales Sicherheitsrisiko mehr besteht. JD Vance hat in vertraulichen Gesprächen mit dem Chipkonzern und hochrangigen Regierungsbeamten die notwendigen Zulassungen für die Rückkehr von Huang vermittelt. Die US-Regierung hat dem Aufsichtsrat versichert, dass Huang nicht als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft wird, was den Weg für eine sofortige Wiederernennung freimachte. Diese Entscheidung fiel am späten Sonntagabend, obwohl der genaue Druck, den Vance auf die Aufsichtsratsmitglieder ausübte, nicht öffentlich dokumentiert ist. Anfragen an die Mitgliedschaft des Aufsichtsrats blieben unbeantwortet, sodass die genauen internen Abstimmungsprozesse im Dunkeln bleiben. Die offizielle Bestätigung erfolgte dann am Montagmorgen durch abgestimmte Erklärungen von Nvidia und dem Weißen Haus.

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Spionagevorwürfe und geopolitische Spannungen

Die Entscheidung steht im starken Kontrast zu den Vorwürfen, die Huangs Geliebte Alice Huang betrifft. Alice Huang, die nicht mit Jensen Huang verwandt ist, leitete das in Singapur ansässige Unternehmen Megaspeed, das ein großer Kunde von Nvidia war. Es wird behauptet, dass sie über Megaspeed und dessen Tochtergesellschaften milliardenschwere Hochleistungschips der USA in die Volksrepublik China geschmuggelt hat. Das US-Handelsministerium hat den Verkauf dieser Chips an Megaspeed erst am Montag dieser Woche untersagt, nachdem die Affäre öffentlich geworden war. Während der Zeit ihrer Beziehung pflegte Alice Huang laut der "New York Times" einen besonders guten Kontakt zu Xi Jinping. Auf dem Apec-Gipfel in Shenzhen wollte Präsident Donald Trump das Thema Spionageanwürfe gegen seinen engen Vertrauten und die damit verbundenen geopolitischen Implikationen zunächst nicht ansprechen, um diplomatische Spannungen zu vermeiden. Die US-Geheimdienste haben jedoch mittlerweile bestätigt, dass Alice Huang als Mitarbeiterin des chinesischen Geheimdienstes eingestuft wird.

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Reaktionen des Weißen Hauses und Marktbewegungen

Präsident Donald Trump gab in einem kurzen Telefoninterview mit einer Zeitung zu, dass er die negativen Folgen seiner Intervention nicht vollständig vorhergesehen hat. Er betonte, dass seine primäre Überlegung war, dass Huang das Unternehmen leiten sollte, und er war überrascht von der unmittelbaren positiven Reaktion der Aktienmärkte. Trump äußerte, dass er so etwas noch nie erlebt habe, da die Aktie von Nvidia deutlich in die Höhe schnellte. Diese Reaktion unterstreicht die immense Marktmacht von Nvidia und die Abhängigkeit der Investoren von der stabilen Führung des Unternehmens. Während Trump die Unschärfe der Situation zugeben muss, bleibt die politische Unterstützung für Huang bestehen, da eine Entlassung als zu schädlich für die technologische Wettbewerbsfähigkeit der USA gegen China eingestuft wurde. Die Börsenkurse reagierten sofort mit einem Anstieg, was die wirtschaftliche Logik hinter der politischen Entscheidung widerspiegelt.

Unterschiedliche politische Strategien in China

Der Umgang mit dem Vorwurf der außerehelichen Beziehungen und damit einhergehender Spionagerisiken unterscheidet sich drastisch zwischen den USA und China. In China führt ein solcher Skandal oft zu schwerwiegenden Karriere- oder sogar Sicherheitsendpunkten. Ein bekanntes Beispiel ist der chinesische Außenminister Qin Gang, der 2023 überraschend verschwand, nachdem bekannt wurde, dass er eine Beziehung mit einer Reporterin aus Hongkong hatte, deren wahre Zugehörigkeit zur britischen Geheimdienstagentur MI6 lag. China ergreift in solchen Fällen oft drastische Präventivmaßnahmen, um seine Schlüsselkräfte vor externer Erpressung oder Anwerbung zu schützen. So werden Mitarbeitern von Unternehmen, die an Schlüsseltechnologien forschen oder sensible Systeme herstellen, häufig Reisepässe entzogen. Dadurch wird verhindert, dass diese Personen ins Ausland reisen und dort zum Ziel von Agenten oder Spionageoperationen werden können. Dieser rigide Ansatz in Peking steht im deutlichen Gegensatz zur liberaleren, aber politisch geprägten Handhabe in den USA, wo wirtschaftliche Interessen die Sicherheitserwägungen derzeit überwiegen.