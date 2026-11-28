Die US-Regierung hat den Internet-Bandbreitenanbieter RETN angewiesen, seinen Betrieb in US-amerikanischen Netzen einzustellen und installierte Hardware zu entfernen. Die Maßnahme tritt am 1. Januar 2027 in Kraft und begründet Washington mit Risiken für die nationale Sicherheit.

Die US-Regierung hat den Internet-Bandbreitenanbieter RETN angewiesen, seinen Betrieb in US-amerikanischen Netzen einzustellen. Als Grund führte Washington Risiken für die nationale Sicherheit an, wie aus einer am Freitag im Federal Register veröffentlichten Bekanntmachung hervorgeht.

Das dem Handelsministerium unterstellte Bureau of Industrie and Security erklärte, RETN stelle im Rahmen eines Dekrets aus dem Jahr 2019, das Bedrohungen durch ausländische Informations- und Telekommunikationstechnologieunternehmen adressiert, „unangemessene und inakzeptable Risiken“ dar. Die Restriktionen treten am 1. Januar 2027 in Kraft. Sie verpflichten RETN sowie etwaige Rechtsnachfolger dazu, sämtliche in US-Netzen bereitgestellten oder installierten Geräte stillzulegen und vollständig zu entfernen.

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Die Anordnung umfasst sowohl Hardware, die direkt von RETN bereitgestellt wurde, als auch Ausrüstung, die über Drittanbieter in die Netze gelangte. Zudem muss RETN bis zum Stichtag sämtliche Dienstleistungen für US-Personen beenden, womit dem Anbieter die Betreuung US-amerikanischer Kunden faktisch untersagt wird. Auf seiner Website bezeichnet sich das Unternehmen als eurasischer Netzbetreiber mit einer Telekommunikationsinfrastruktur, die Europe und Asien über Russland verbindet.