Trumps Fehde mit ihm unliebsamen Medienhäusern trifft auch ABC: Eine Aufsichtsbehörde will die Lizenzen überprüfen - kurz nachdem der US-Präsident den Sender auffordert, Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zu entlassen. Die zeitliche Abfolge ist laut einer Richterin kein Zufall.

Trumps Fehde mit ihm unliebsamen Medien häusern trifft auch ABC: Eine Aufsichtsbehörde will die Lizenzen überprüfen - kurz nachdem der US-Präsident den Sender auffordert, Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zu entlassen.

Die zeitliche Abfolge ist laut einer Richterin kein Zufall. Der US-Fernsehsender ABC hat im Streit mit der Regierung von Präsident Donald Trump um einen möglichen Verlust von Sendelizenzen einen juristischen Zwischenerfolg erzielt. Eine Bundesrichterin in der Hauptstadt Washington ordnete per einstweiliger Verfügung an, dass die zuständige Aufsichtsbehörde FCC vorerst keine weiteren Maßnahmen mehr ergreifen darf, um die Sendelizenzen mehrerer ABC-Lokalsender zu überprüfen. Diese müssten eigentlich nicht vor 2028 erneuert werden.

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Eine derartige vorgezogene Prüfung hatte es bei der Behörde seit mehr als 50 Jahren nicht mehr gegeben. Kritiker sahen im Vorgehen der FCC einen Versuch der Regierung, ABC und Disney, den Mutterkonzern des Senders, unter Druck zu setzen. Trump hatte sich massiv über die Berichterstattung des Senders beschwert. Der Fall war im Frühjahr hochgekocht.