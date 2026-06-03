US-Sänger Peabo Bryson ist tot

Der zweifache Grammy-Preisträger starb im Alter von 75 Jahren. Seine Stimme prägte Generationen von Disney-, Film- und Musikfans.

Millionen Musik- und Filmfans auf der ganzen Welt verbinden seine Stimme mit einigen der größten Disney-Klassiker aller Zeiten. Nun ist der US-Sänger Peabo Bryson tot.

Der zweifache Grammy-Preisträger starb im Alter von 75 Jahren. Erst wenige Tage zuvor hatten Angehörige öffentlich gemacht, dass Bryson einen Schlaganfall erlitten hatte. Er starb am 2. Juni gegen 17 Uhr Ortszeit.

Unsterblich machte sich Bryson vor allem mit zwei Songs, die Disney-Geschichte schrieben. Gemeinsam mit Céline Dion sang er 1992 den Titelsong zu Die Schöne und das Biest. Bereits ein Jahr später folgte mit Regina Belle das Duett A Whole New World aus dem Animationsfilm Aladdin. Widerruf Tracking und CookiesGrammys Bis heute zählen die Stücke zu den bekanntesten Liedern aus dem Disney-Katalog.

In den Abspännen der Originalfilme sind die Versionen mit Brysons Stimme zu hören. Die Zeichentrick-Klassiker werden weiterhin über den StreamingdienstSeine Karriere begann lange vor den Disney-Erfolgen. In den 70er-Jahren gehörte Bryson zur Formation Moses Dillard and the Tex-Town Display. 1976 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum beim Independent-Label Bang Records. Der große kommerzielle Durchbruch gelang ihm 1984 mit dem Hit Wenn Ever You're in My Arms Again, der es in die Top Ten der Charts schaffte.

Ein Jahr später wirkte er außerdem musikalisch an der US-Seifenoper One Life to Live mit. In den 80ern feierte Bryson besonders mit Duetten große Erfolge. Er arbeitete mit Roberta Flack, Angela Bofill und Regina Belle zusammen, wurde zu einem der gefragtesten R'n'B-Sänger seiner Zeit. Das gemeinsame Album Born to Love mit Flack gehört bis heute zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen.

Hinterlassen hat Peabo Bryson seine Ehefrau Tanya Boniface sowie zwei Kinder. Mit seinem Tod verliert die Musikwelt einen Künstler, dessen Stimme Generationen von Disney-, Film- und Musikfans geprägt hat





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peabo Bryson Grammy-Preisträger Disney-Klassiker Céline Dion Regina Belle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Soul-Sänger Peabo Bryson im Alter von 75 Jahren gestorbenDuette für die Disney-Filme „Die Schöne und das Biest” sowie „Aladdin” brachten seine samtweiche Stimme bestens zur Geltung – und machten Peabo Bryson bekannt. Jetzt starb er mit 75 Jahren.

Read more »

Disney-Duette machten ihn berühmt: US-Soul-Sänger Peabo Bryson gestorbenDuette für die Disney-Filme „Die Schöne und das Biest” sowie „Aladdin” brachten seine samtweiche Stimme bestens zur Geltung – und machten Peabo Bryson

Read more »

Soul-Sänger Peabo Bryson totDuette für die Disney-Filme «Die Schöne und das Biest» sowie «Aladdin» brachten seine samtweiche Stimme bestens zur Geltung - und machten Peabo Bryson bekannt...

Read more »

»Beauty and the Beast«-Sänger Peabo Bryson ist totSeine größten Erfolge verdankte er zwei Disney-Filmen: Zu »Die Schöne und das Biest« und »Aladdin« sang Peabo Bryson Lieder, die mit Grammys ausgezeichnet wurden. Nun ist der Soul-Balladier gestorben, er wurde 75 Jahre alt.

Read more »