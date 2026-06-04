US-Sanktionen gegen kubanischen Präsidenten und Familienmitglieder

Das US-Finanzministerium hat den kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel und seine Familienmitglieder auf eine zentrale Sanktionsliste gesetzt. Die Maßnahmen sollen den Druck auf die kubanische Regierung erhöhen. Auch ein Sohn und ein Enkel des ehemaligen Präsidenten Raúl Castro sind von den Sanktionen betroffen.

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel und seine Familienmitglieder sind von US-Sanktionen betroffen. Das US-Finanzministerium hat den 66-Jährigen auf eine zentrale Sanktionsliste gesetzt, wodurch Vermögenswerte eingefroren werden können und keine Geschäftsbeziehungen von US-Seite aus bestehen dürfen.

Auch ein Sohn und ein Enkel des ehemaligen Präsidenten Raúl Castro sind von den Maßnahmen betroffen. Die Sanktionen sollen den Druck auf die kubanische Regierung erhöhen. US-Präsident Donald Trump hatte bereits mehrfach eine mögliche Übernahme Kubas ins Spiel gebracht. Díaz-Canel gilt als treuer Parteisoldat, der die Karriereleiter Stufe um Stufe erklommen hat und schließlich seinen politischen Ziehvater Raúl Castro an der Staatsspitze ablöste.

Unter seiner Amtszeit geriet Kuba in eine der schwersten Wirtschaftskrisen seit dem Sieg der Revolution 1959. Angesichts der jüngsten Drohungen aus Washington zeigte Díaz-Canel jedoch Kampfgeist.

'Meine Herren Imperialisten: Wir haben absolut keine Angst vor Ihnen', sagte er. Die USA sind gespalten wie nie. Seit Jahrzehnten sind die Beziehungen zwischen Washington und Havanna angespannt. Unter Trump nahmen die Spannungen weiter zu.

Mit einer Reihe von neuen Sanktionen und einer Ölblockade erhöhte er den Druck auf Kuba, um einen wirtschaftlichen und politischen Wandel im Interesse der USA zu forcieren





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