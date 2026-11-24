Die USA setzen Singapur-Serverbetreiber Megaspeed auf die Entity List. Hintergrund ist der Schmuggelverdacht von Nvidia-Chips nach China im Kontext der Affäre um CEO Jensen Huang.

Das US-Handelsministerium hat den singapurischen Rechenzentrumsbetreiber Megaspeed am Montag offiziell auf die sogenannte "Entity List" gesetzt. Diese Maßnahme schränkt den Zugang zu sensibler US-Technologie drastisch ein und verhindert ohne behördliche Genehmigung den Kauf hochmoderner Computerchips. Der Beschluss ist eng mit den jüngsten Ermittlungen zu schwerwiegenden Verstößen gegen US-Exportbeschränkungen verknüpft, bei denen der Verdacht auf den illegalen Transfer von Artificial-Intelligence-Hardware in die Volksrepublik China im Mittelpunkt steht.

Einschränkungen des Chip-Verkehrs

Durch die Eintragung in die schwarze Liste des Handelsministeriums verliert Megaspeed das Recht, lizenzierte US-Technologiekomponenten zu erwerben. Zu den betroffenen Gütern zählen leistungsstarke Grafikprozessoren und KI-Chips, welche das kalifornische Technologieunternehmen Nvidia im eigenen Sortiment führt. Diese Sanktion stellt eine direkte Konsequenz der Vorwürfe dar, wonach das singapurische Unternehmen Milliardenwert an Halbleitern ohne Erlaubnis exportiert haben soll. Die Maßnahme isoliert den Anbieter effektiv aus dem amerikanischen Technologiemarkt und unterbindet zukünftige Lieferketten, die auf US-Kernkomponenten basieren.

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Verstrickung durch Affäre des CEOs

Die rechtlichen Schritte erfolgen in einem Kontext, der von persönlichen Skandalen innerhalb der Nvidia-Führung geprägt ist. Jensen Huang, der Vorstandsvorsitzende von Nvidia, hatte zuvor eine sexuelle Beziehung mit einer ehemaligen Managerin des Unternehmens Megaspeed eingestanden. Die US-amerikanischen Behörden halten diese Frau namens Alice Huang für eine chinesische Agentin, was den Fall zu einer nationalen Sicherheitsfrage erhob. Huang trat infolgedessen zunächst von seinen Positionen zurück, doch sein Verwaltungsrat holte ihn am Montag zurück, nachdem er Zusicherungen zur nationalen Sicherheit gegeben hatte.

Politische Intervention und Rückholung

Der US-Präsident Donald Trump hat persönlich Einfluss auf die Entscheidungen der Nvidia-Geschäftsleitung genommen, um die Rückkehr von Jensen Huang zu ermöglichen. Trump bestätigte dem Sender CNBC, er habe direkt auf das Gremium eingewirkt, um die Geschäfte des Chip-Riesen zu stabilisieren. Diese politische Intervention steht in scharfem Kontrast zur gleichzeitigen Verschärfung der Sanktionen gegen Megaspeed. Während die politische Ebene auf Unterstützung für den Manager setzte, vollzieht die Verwaltung die strafrechtliche Verfolgung der involvierten Firma, was auf eine komplexe Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen und rechtlichen Vorgaben hindeutet.

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Untersuchung des Firmengeflechts

Ermittler der US-Regierung durchleuchten ein komplexes Geflecht aus Firmenstrukturen, das darauf abzielte, die wahren Besitzer und den Weg der Hardware zu verschleiern. Laut Berichten der "Financial Times" diente der singapurische Ableger des chinesischen Gaming-Unternehmens 7Road als Tarnung für den Sitz von Megaspeed. Diese Konstruktion sollte es ermöglichen, die Verbindung zur chinesischen Wirtschaft zu verdecken und so Exportkontrollen zu umgehen. Die Einbindung von Alice Huang in dieses Netzwerk erhöht die Komplexität der juristischen Aufklärung erheblich, da sie sowohl als Managerin als auch als private Vertraute von Nvidia-CEO Jensen Huang agierte.

Zukunft der Chips und Ermittlungen

Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Megaspeed die gelieferten Hochleistungs-Chips nicht für eigene Rechenzwecke nutzte, da angebliche Datenzentren des Unternehmens nie existierten. Stattdessen sollen die Hardwarekomponenten über Umwege an chinesische Tech-Giganten wie Alibaba und Tencent gelangt sein. Dies würde bedeuten, dass die US-Exportbeschränkungen, die speziell den Transfer sensibler Spitzentechnologie an den ostasiatischen Rivalen verhindern sollen, bereits wirkungslos waren. Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Kanäle der illegalen Beschaffung aufzudecken und die Verantwortlichkeiten eindeutig zuzuordnen.