Das US-Handelsministerium hat sieben Unternehmen aus Malaysia, Singapur und Thailand, darunter Megaspeed International, auf die Entity List gesetzt. Dies löst eine strenge Lizenzpflicht für US-Exporte aus, die grundsätzlich abgelehnt werden. Hintergrund sind Vorwürfe, fortgeschrittene KI-Beschleuniger an nicht autorisierte Nutzer weitergeleitet zu haben, was im Kontext der Überwachung von Nvidia-Chip-Lieferungen steht.

Das US-Handels­ministerium setzt Megaspeed und sechs verbundene Firmen auf die Entity List. Für Güter unter US-Export­kontrolle gilt damit eine Lizenz­pflicht, Anträge sollen aber grundsätzlich abgelehnt werden.

Die Maßnahme trifftDas Bureau of Industry and Security , eine Behörde des US-Handels­ministeriums, nimmt sieben Unternehmen aus Malaysia, Singapur und Thailand in die Entity List auf. Dazu gehören Megaspeed International Pte. Ltd. sowie sechs weitere Firmen, darunter Speedmatrix und Megaspeed . Das BIS begründet den Schritt mit einem erheblichen Risiko, dass diese Unternehmen fortgeschrittene KI-Beschleuniger an nicht autorisierte Nutzer oder für nicht genehmigte Zwecke weiterleiten könnten.

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Für sämtliche Güter, die den „US-Export Administration Regulations“ unterliegen, ist künftig eine Lizenz erforderlich. Das BIS prüft Anträge mit einer grund­sätzlichen Ablehnungs­vermutung. Die Regel soll am 25. November 2026 im Federal Register erscheinen und laut Dokument am Tag der Veröffentlichung zur öffentlichen Einsichtnahme wirksam werden.

Das Regelwerk nennt keine einzelnen Nvidia-Chips, sondern erfasst Güter, die bereits unter die EAR fallen. Die Entity List ist damit kein pauschales Verbot sämtlicher Geschäfte mit den Firmen. Sie bedeutet aber eine hohe Hürde für Lieferungen von kontrollierten Produkten und verpflichtet Anbieter, genau zu prüfen, ob eine Transaktion unter die US-Regeln fällt, wie unter anderem auchDer Schritt fällt in eine Phase, in der Nvidia wegen möglicher Umleitungen seiner KI-Chips nach China unter Beobachtung steht.

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Megaspeed wird vorgeworfen, Hardware über südostasiatische Standorte für nicht genehmigte Nutzer zugänglich gemacht zu haben. Das Unternehmen bestreitet Vorwürfe. Zugleich beschäftigenund die Frage, was Nvidia über die Beziehungen zu Megaspeed wusste, Politik und Öffentlichkeit. Lediglich elf Tage nach seinem Rücktritt gab Nvidia gesternLaut Medien­berichten hatte Jensen Huang eine persönliche Beziehung zu Alice Huang , einer früheren Führungskraft bei Megaspeed.

US-Behörden prüfen Vorwürfe, sie habeFür Nvidia erhöht sich der Druck, Kunden, Zwischen­händler und Einsatz­orte seiner Produkte nachzuverfolgen. Das gilt besonders für Rechen­zentren und Cloud-Dienste: Käufer und Betreiber der Hardware müssen nicht identisch mit denjenigen sein, die später auf die Rechen­leistung zugreifen. Chris McGuire, früher für Export­kontrollen im Nationalen Sicherheitsrat der USA tätig, sieht allerdings eine mögliche Lücke in der neuen Regelung: Das BIS habe die sogenannte „Foreign-Produced Direct Product Rule“ nicht ausdrücklich auf Megaspeed angewandt.

In einem Gespräch mitsagte er, dadurch könnten ausländisch gefertigte Chips weiterhin an Megaspeed gelangen, sofern sie nicht aus anderen Gründen den US-Exportregeln unterliegen. Er bezeichnete die Listung ohne FDPR als wenig wirksam. , der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass X-Embeds geladen werden. Dabei können personen­bezogene Daten an X übermittelt werden. Mehr dazu in der The Commerce Department just placed Megaspeed on the Entity List. But shockingly, the rule omitted the key provision that would have banned Megaspeed from buying AI chips, so it has ZERO effect!

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Die FDPR kann unter bestimmten Bedingungen ausländisch gefertigte Produkte den US-Export­regeln unterstellen, etwa wenn bei ihrer Herstellung bestimmte US-Technologien oder -Software zum Einsatz kamen und ein gelistetes Unter­nehmen an der Trans­aktion beteiligt ist. Ob sie für ein konkretes Nvidia-Produkt greift, hängt von Produkt, Fertigung und Lieferweg ab. Die McGuires Einwand ist deshalb ein wichtiger Vorbehalt, aber kein Grund, die Entity List für wirkungslos zu erklären. Für Güter, die bereits den EAR unterliegen, gilt eine Lizenz­pflicht mit Ablehnungs­vermutung.

Ohne FDPR kann die Maßnahme den Anwendungs­bereich nicht automatisch auf alle ausländisch gefertigten Produkte ausdehnen. Andere Export­kontrollen können trotzdem greifen. Für Nvidia bleiben damit zwei Fragen offen: Welche Lieferungen an Megaspeed sind bereits durch bestehende Regeln erfasst? Und reicht die Reichweite der US-Kontrollen aus, um indirekte Beschaffung zu verhindern?

Die Listung erschwert Geschäfte mit den sieben Firmen deutlich. Wie weit sie den Zugang zu Nvidia-Chips tatsächlich begrenzt, hängt aber von der konkreten Liefer­kette und der rechtlichen Einordnung der jeweiligen Produkte ab. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z.

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