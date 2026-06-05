US-Schauspieler James Handy in Los Angeles getötet

Der US-Schauspieler James Handy ist in Los Angeles getötet worden. Die Polizei hat den Verdächtigen, Michael G., festgenommen. Handy war unter anderem in Filmen wie 'Maverick' und 'Logan' zu sehen.

Der US-Schauspieler James Handy ist in Los Angeles getötet worden. Die Polizei gab bekannt, dass Handys Leiche am Mittwochmorgen im Stadtteil Tarzana gefunden wurde. Der Verdächtige, Michael G. , ist der Sohn von Handys Lebensgefährtin.

Er stellte sich den Beamten am Tatort und wurde festgenommen. Die Ermittler fanden Handy bewusstlos im Vorgarten, mit einer Stichwunde in der Brust. Der Schauspieler war unter anderem in Filmen wie 'Maverick' und 'Logan' zu sehen. Seine bekanntesten Fernsehrollen hatte er in den Serien 'Alias', 'Profiler' und 'Melrose Place'.

Die Kaution für den Verdächtigen wurde auf zwei Millionen Dollar festgesetzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt und derzeit keine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht





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