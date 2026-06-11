US-Schauspieler James Handy starb brutal durch Messer-Attacke

US-Schauspieler James Handy wurde am 3. Juni in Tarzana (Los Angeles) mit einer tödlichen Stichverletzung in der Brust gefunden. Sein Stiefsohn Michael Gledhill wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Es war ein ganz normaler Morgen, der brutal endete. US-Schauspieler James Handy (81, ‘Jumanji’, ‘ Top Gun: Maverick ’) wurde am 3. Juni mit einer tödlichen Stichverletzung in der Brust im Vorgarten des Hauses in Tarzana ( Los Angeles ) entdeckt, in dem er mit seiner Lebensgefährten Wendy Gledhill (76) lebte.

Der Tatverdächtige: sein Stiefsohn Michael Gledhill (44). Jetzt spricht seine Mutter, Handys Partnerin, über die letzten Momente im Leben des Mannes, den sie möglicherweise durch die Hand ihres eigenen Kindes verlor.

“James war gegen neun Uhr aufgestanden, um die Zeitung zu holen,” erklärt Wendy Gledhill in einem Interview mit der “James Handys Lebensgefährtin Wendy Gledhill (76) übert die Tür zur Rede, spricht mit ihnen über seinen tragischen TodZusammen mit Schauspieler James Handy wohnte ihre Lebensgefährtin in dem Drei-Zimmer-Haus in Tarzana, in dessen Vorgarten das Unfassbare passierte. In einem eigentlich ruhigen, gehobenen Viertel im San Fernando Valley im Nordwesten von Los Angeles. ” Sie selbst habe da noch im Bett gelegen.

Was dann genau passierte? Davon habe sie angeblich nichts mitbekommen. Etwa 30 Minuten später klopften Beamte des Los Angeles Police Department an ihre Haustür. Ihr Sohn Michael Gledhill selbst hatte die Cops gerufen.

Seine verstürenden Worte laut LAPD: “Ich bin der Menschensohn, ich habe gerade den Sönder tätig. ” Gegenber über “TMZ” erklärt Wendy Gledhill bereits, dass ihr Sohn unter schweren psychischen Problemen leide, im Juli 2025 die Diagnoseerhalten habe. Ihrem Wissen nach habe er seine Medikamente etwa eine Woche vor der Tat abgesetzt. Ob dies wirklich der Fall gewesen sei, könnte sie allerdings nicht mit Sicherheit sagen.

In jähreren Zeit war James Handy an der Seite von Tom Cruise (63) als Barkeeper Jimmy im Film “Top Gun: Maverick” aus dem Jahr 2022 zu sehenJetzt versucht die fassungslose Mutter, sich einen Reim auf das Geschehene zu machen.

“Ich kann nur annehmen, dass mein Sohn bereits draußen war und dass sie, soweit ich das verstanden habe, im Vorgarten zu streiten begannen. ” Worum es gegangen sein konnte, wisse sie nicht. Als die Beamten eintrafen, fanden sie Handy bewusstlos mit einer Stichverletzung im Brustbereich. Der Schauspieler wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde.

“Ich war 31 Jahre lang mit James zusammen” Michael Gledhill hatte zwei Jahre lang mit seiner Mutter und Schauspieler James Handy auf dem Grundstück gewohnt, auf dem sich der Messer-Horror abspielte. Die Tragodie ist für Wendy Gledhill nicht zu begreifen. Zutiefst erschüttet sagt sie: “Ich war 31 Jahre lang mit James zusammen und habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Das ist so schwer.

” Fans kennen den Schauspieler James Handy auch durch den Film “Jumanji” (1995). Darin spielte er die kleine, aber einprägsame Rolle des Kammerjägers (Exterminator) Ihrem Sohn drohen laut Staatsanwaltschaft von Los Angeles bei einer Verurteilung wegen Mordes mit dem Vorwurf des Einsatzes einer todläsigen Waffe (Messer) 26 Jahre Gefänis bis lebenslange Haft





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