US-Zentcom droht mit Gewalt gegen Schiffe bei Iran-Transfer. Israelische Panzer dringen in Gaza vor, obwohl Waffenruhe besteht. Saudi-Arabien bereitet sich auf langen Krieg gegen die Huthi-Rebellen vor. Das Gremium US-Peace Board kritisiert beide Konfliktparteien.

Das US-Militär hat eine verschärfte Strategie zur Durchsetzung der Seeblockade gegen den Iran angekündigt. Das zuständige Regionalkommando Centcom erklärte, dass Schiffe, die auf offener See Fracht von iranischen Schiffen übernehmen, als Umgehungsversuch gewertet werden. Diese Transfers verstossen direkt gegen die internationalen Sanktionen und die strategischen Ziele der Vereinigten Staaten. Betroffene Schiffe könnten daher gestoppt, durchsucht oder beschlagnahmt werden.

US-Strategie gegen iranische Frachtumschläge

Die Zentcom präzisierte die Konsequenzen für die betroffenen Maritimen Akteure. Das Militär droht an, bei Nichtbeachtung der Anweisungen Gewalt einzusetzen. Dies signalisiert eine harte Durchsetzungskurve im internationalen Gewässer. Der Fokus liegt auf der Verhinderung von Schattenflotten, die versuchen, iranische Rohstoffe und Güter zu verstecken. Die USA wollen so den wirtschaftlichen Druck auf die iranische Regierung weiter erhöhen und die Lieferrouten unterbinden.

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Israelische Panzeroffensive in Gaza trotz Waffenruhe

Israelische Panzer sind am Mittwoch im zentralen Gazastreifen vorgerückt. Augenzeugen und Anwohner bestätigten, dass dies die erste Bodenoffensive seit der im Jahr 2025 vereinbarten Waffenruhe ist. Die Panzerverbände drangen westlich der Gelben Linie vor, welche das von Israel kontrollierte Gebiet markiert. Dieses Gebiet umfasst rund zwei Drittel des Küstenstreifens. Das israelische Militär begründet den Vorstoß mit der Bekämpfung der Infrastruktur der Hamas außerhalb der kontrollierten Zonen.

Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe des Einsatzes wurde laut palästinensischen Sanitätern ein Mensch getötet. Zuvor waren zwei weitere Menschen in Deir al-Balah und Gaza-Stadt ums Leben gekommen. Die Hamas warf Israel eine gefährliche Eskalation und eine eklatante Verletzung der Waffenruhe vor. Die palästinensische Gruppe kritisierte scharf, dass die Regierung in Jerusalem das von den USA vermittelte Abkommen systematisch zu Fall bringen wolle. Das israelische Militär betonte hingegen, die Hamas habe sich neu formiert und aufgerüstet, was die militärische Antwort rechtfertige.

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Saudi-Arabien plant langandauernden Konflikt gegen die Huthi

Saudi-Arabien stellt sich nach Insiderinformationen auf einen noch monatelang andauernden Krieg gegen die Huthi-Rebellen im Jemen ein. Riad rechne damit, dass sich der Feldzug bis zu sechs Monate hinziehen werde, so zwei westliche Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Beide Quellen wurden von saudi-arabischer Seite über die militärischen Pläne unterrichtet. Eine dritte mit dem Vorgang vertraute Person bestätigte diese Einschätzung gegenüber der Agentur.

Ziel der saudischen Strategie ist es, dass die jemenitischen Verbündeten des Königreichs vor möglichen Verhandlungen mit den Huthis Geländegewinne erzielen. Riad setzt zudem auf Unterstützung durch die USA bei Offensiveinsätzen, um das Blatt im Konflikt zu wenden. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hält sich in dieser Frage bislang mit einer klaren Zusage zurück. Ein Vertreter des saudiarabischen Außenministeriums lehnte eine Stellungnahme zu den Plänen ab. Das Königreich hält trotz militärischer Rückschläge an seiner harten Linie fest.

Tatsächlich hat Saudi-Arabien im Raum der Hauptstadt Riad erneut Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt. Das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi teilte mit, dass Riad mehrmals mit Marschflugkörpern angegriffen wurde. Auch am Montag und Dienstag wurden Huthi-Angriffe mit Drohnen im Umfeld der Hauptstadt erfolgreich abgewehrt. Huthi-Militärsprecher Jahja Sari bestätigte am Dienstagabend, dass die Huthi die wichtige saudische Pipeline angegriffen haben. Diese transportiert Öl von den Feldern im Osten nach Westen an die Küste des Roten Meeres.

Friedensrat kritisiert Verletzungen der Gaza-Firepause

Das vom US-Präsidenten Donald Trump geleitete Gremium zur Überwachung des Friedensplans für den Gazastreifen hat sowohl Israel als auch die Hamas vorgeworfen, gegen die Waffenruhe zu verstoßen. In einem zwölfseitigen Bericht für den UN-Sicherheitsrat warnt das Board of Peace (Friedensrat) vor einem Scheitern der seit 13 Monaten geltenden Feuerpause. Das Dokument, der Nachrichtenagentur Reuters vorliegend, betont, dass die Kluft zwischen den Vereinbarungen und der Lage vor Ort das größte Risiko für den Friedensprozess darstellt.

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Eine Waffenruhe, die keine sichtbaren Ergebnisse liefere, könne nicht auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten werden, heißt es im Bericht. Israel greift den Gazastreifen fast täglich an. Das Gremium kritisiert die Regierung in Jerusalem wegen fehlender Entscheidungen über den Aufbau einer zivilen palästinensischen Polizeitruppe. Israelische Beschränkungen für Hilfsgüter und Finanzierungslücken behindern die Vorbereitungen auf Überschwemmungen im Winter. Diese strukturellen Probleme untergraben die langfristige Stabilität der Region.

Der radikal-islamischen Hamas wird im Dokument vorgeworfen, weiterhin israelische Truppen zu attackieren und Steuern auf eingeführte Waren zu erheben. Dadurch würden Güter des Grundbedarfs knapp, was die humanitäre Lage verschärft. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu äußerte sich zunächst nicht zum Inhalt des Berichts. Der hochrangige Hamas-Vertreter Basem Naim wies den Bericht als reine Desinformation zurück. Er behauptete, das Gremium gebe Israel Rückendeckung, damit sich das Land seinen Verpflichtungen entziehen und seine Aggression im Gazastreifen fortsetzen könne.