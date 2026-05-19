Das US-Senat hat einen Gesetzesentwurf behandelt, um US-Präsident Trump zu verpflichten, den Krieg im Iran zu beenden oder die Zustimmung des Kongresses für dessen Fortsetzung einzuholen. Vier Republikaner hatten sich den Demokraten angeschlossen, um das Gesetz voranzutreiben, während Senator Bill Cassidy eine republikanische Senator bei seiner Vorwahlniederlage die Opposition zu den demokratischen Plänen aufnahm. Aktuell sind acht Versuche der Demokraten, Trumps Kriegsbefugnisse einzuschränken, in Folge des Militärein zastrzega in Iran.

Der Senat stimmte am Dienstag für ein Vorhaben, dass US-Präsident Donald Trump zum Ende des Iran -Kriegs verpflichten würde Der US-Senat hat am Dienstag beschlossen, einen Gesetzesentwurf zu behandeln, der US-Präsident Donald Trump zwingen würde, den Krieg im Iran zu beenden oder die Zustimmung des Kongresses für dessen Fortsetzung einzuholen.

Vier Republikaner hatten sich den Demokraten angeschlossen, um das Gesetz voranzutreiben, das die Republikaner monatelang blockieren konnten. Senator Bill Cassidy die republikanische Senator aus Louisiana wechselte als jüngstes Mitglied seiner Partei die Seiten und schloss sich den Demokraten an, um die Befugnisse des Präsidenten einzuschränken. Zusammen mit der Abwesenheit mehrerer anderer Republikaner reichte dies aus, um den Entwurf voranzubringen.

Cassidys Abkehr ist ein weiteres Zeichen für den wachsenden Widerstand der Republikaner gegen Trumps Umgang mit dem Konflikt und seine Weigerung, mit dem Kongress darüber zu sprechen. Die Abstimmung ergab 50 zu 47 Stimmen für die Weiterleitung der Resolution, wodurch diese in den kommenden Wochen zur Abstimmung gebracht werden kann. Es war der achte Versuch der Demokraten, Trumps Kriegsbefugnisse einzuschränken, seit er den Militäreinsatz Mitte Februar begann, schließlich mit Erfolg.

Die Skepsis der Republikaner gegenüber dem Vorgehen des Präsidenten im Iran-Konflikt hat sich letzte Woche verstärkt, auch weil Trump eine gesetzliche Frist zur Einholung der Zustimmung des Kongresses über 60 Tage hinaus ignorierte. Am Dienstag stimmten außerdem die republikanischen Senatorinnen Lisa Murkowski aus Alaska und Susan Collins aus Maine sowie Senator Rand Paul aus Kentucky, mit den Demokraten dafür, die Maßnahme im Senat zur Abstimmung zu bringen





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