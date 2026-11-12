US-Senat lädt Nvidia-Chef Huang und Handelsminister Lutnick vor

US-Senator Tim Scott fordert Jensen Huang und Howard Lutnick zu Anhörungen am 3. und 10. Dezember. Hintergrund sind nationale Sicherheitsbedenken.

Der Vorsitzende des Bankenausschusses des US-Senats, Tim Scott, hat am Freitag offiziell den ehemaligen Nvidia -Vorstandsvorsitzenden Jensen Huang sowie den US-Handelsminister Howard Lutnick zu getrennten Kongressanhörungen geladen. Diese Maßnahme reagiert auf wachsende Besorgnisse der Gesetzgeber hinsichtlich der nationalen Sicherheit und der Kontrolle über fortschrittliche Halbleitertechnologien, die in die Volksrepublik China exportiert werden könnten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Politico vom Freitag sollen die Anhörungen im kommenden Monat stattfinden, wobei der Fokus auf der Rolle beider Männer bei der aktuellen Technologiepolitik liegt.

Detaillierte Zeitpläne für die Anhörungen

Tim Scott forderte Huang und Lutnick in offiziellen Schreiben auf, vor dem Ausschuss auszusagen. Der Termin für Jensen Huang ist auf den 3. Dezember festgelegt, während Howard Lutnick am 10. Dezember erscheinen muss. Im Brief an Huang betonte Scott, dass er im Falle einer Weigerung eine förmliche Vorladung durchsetzen könne, falls Huang einer freiwilligen Teilnahme nicht nachkommen sollte. Diese harte Linie unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Bedenken, die der Ausschuss im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen entwickelt hat.

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Die Gründe für die Ladung von Jensen Huang basieren auf jüngsten Medienberichten über dessen Kontakte zu einem mutmaßlichen chinesischen Spion. Laut Angaben des Ausschusses werfen diese Verbindungen erhebliche nationale Sicherheitsbedenken auf, die eine direkte Überprüfung durch das Parlament erforderlich machen. Huang hatte bereits am Donnerstag vor den Ankündigungen seine Funktion als Vorstandsvorsitzender von Nvidia niedergelegt. Sein Rücktritt hat den Druck auf den KI-Chipkonzern zusätzlich erhöht, der sich im Zentrum der politischen Auseinandersetzung in Washington über die Risiken von Exporten hochmoderner Halbleiter nach China befindet.

Prüfung der Rolle des Handelsministeriums

Die separate Aufforderung an US-Handelsminister Howard Lutnick verlangt umfassende Auskunft zu den jüngsten öffentlichen Berichten rund um Nvidia sowie zur Rolle des Ministeriums bei der Regulierung. Scott betonte in seinem Brief an Lutnick, dass die Zuständigkeit des Handelsministeriums für die Erlassung und Durchsetzung von Exportkontrollen eine Aussage Lutnicks für die parlamentarische Aufsicht unerlässlich mache. Der Senator argumentiert, dass nur direkte Informationen vom Chef des Ressorts ein klares Bild der aktuellen Politikausrichtung ermöglichen.

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Diese Anfrage für eine Anhörung fällt in eine Phase zunehmender Kritik unter den Republikanern an Lutnicks Steuerung der Halbleiterpolitik im Handelsministerium. Immer mehr Gesetzgeber hinterfragen den Kurs der Regierung bei den Beschränkungen, die Chinas Zugang zu fortschrittlicher Halbleitertechnologie eindämmen sollen. Im Schreiben an Lutnick unterstrich Scott, dass die jüngsten Entwicklungen die auf dem Spiel stehenden sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interessen verdeutlichten. Er betonte zudem, dass eine zeitnahe Abstimmung mit dem Kongress erforderlich mache, um die Interessen der Vereinigten Staaten zu wahren.

Auswirkungen auf Technologie und Handel mit China

Nvidia, mitbegründet von Huang, steht im Brennpunkt einer grundlegenden Debatte darüber, ob der Verkauf moderner KI-Chips nach China die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigen könnte. Die Frage nach der Verantwortung der Unternehmen und der Regierung bei der Weitergabe sensibler Technologien ist aktuell so wichtig wie nie zuvor. Die Anhörungen werden wahrscheinlich tiefere Einblicke in die Entscheidungsprozesse geben, die zu den aktuellen Exportbeschränkungen geführt haben und wie diese in Zukunft gehandhabt werden sollen.

Die kommenden Ereignisse vor dem Ausschuss des US-Senats könnten signifikante Auswirkungen auf die internationale Handelsdynamik und die Positionierung von Technologieunternehmen wie Nvidia auf dem globalen Markt haben. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden dazu beitragen, die künftige Ausrichtung der US-Politik in Bezug auf Technologieexporte nach China zu definieren. Gleichzeitig wird die klare Positionierung des Kongresses Signalwirkungen für andere Länder und internationale Partner haben, die ebenfalls mit den Auswirkungen dieser Handelsbeschränkungen konfrontiert sind.