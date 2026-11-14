US-Senat untersucht Starlink-Drosselung in der Ukraine

Der US-Senat verlangt von SpaceX Dokumente zur Internetdrosselung für die Ukraine. Demokratische Senatoren prüfen Verantwortlichkeit für Ausfälle kritischer Kommunikation.

Der US-Senat hat eine offizielle Untersuchung zur Drosselung des Satelliteninternets Starlink in der Ukraine eingeleitet. Mehrere Senatoren fordern SpaceX auf, sämtliche Dokumentationen zu den Vorfällen bis zum 30. November vorzulegen. Zentrale Frage ist dabei, welche Instanzen genau die Geschwindigkeitsbeschränkungen für das zivile Starlink -Netzwerk sowie den militärischen Dienst Starshield angeordnet haben.

Parlamentarische Untersuchung und Forderungen an SpaceX

Die angeforderten Unterlagen sollen beweisen, dass keine Beweise vernichtet wurden. Die Senatoren erwarten Antworten auf konkrete Fragen zur Verantwortlichkeit für die Drosselung. Zudem soll geklärt werden, welche Einschränkungen aktuell noch im ukrainischen Raum gelten. Ein wichtiger Punkt ist auch, ob SpaceX die möglichen Konsequenzen der Drosselung für die ukrainische Zivilbevölkerung und amerikanische Staatsbürger abgewogen hat.

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Politische Kontexte und parteipolitische Spannungen

Einer der Unterzeichner des Schreibens ist Chris Coons. Er dürfte im Januar den Vorsitz im Außenausschuss des Senats übernehmen. Die Demokraten werden im nächsten Kongress die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat halten. Sie bereiten sich bereits auf eine kritische Untersuchung der Regierung von Präsident Donald Trump vor. Dieser hatte Kiew im Oktober vorgeworfen, das zivile Starlink für Drohnenangriffe verwendet zu haben. Laut Angaben von Donald Trump verstieß dies gegen die Nutzungsbedingungen des Dienstes.

Technische Infrastruktur und militärische Nutzung

Der ukrainische Präsident hatte im Oktober tagelange Geschwindigkeitsbeschränkungen des Satelliteninternets beklagt. Angeblich konnten daraufhin Abwehrsysteme gegen russische Drohnen nicht mehr eingesetzt werden. Die ukrainische Armee nutzt Starlink-basiertes Internet seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Mit Starlink-Terminals ausgestattete Drohnen greifen ferngesteuert Ziele im Schwarzen Meer an. Auch Angriffe in russisch besetzten Gebieten der Ukraine finden statt. Der militärische Dienst Starshield läuft ebenfalls auf SpaceX-Satelliten wird jedoch von der US-Regierung kontrolliert.

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Widersprüchliche Angaben und Verantwortlichkeit

Sowohl SpaceX als auch die US-Regierung machten teils widersprüchliche Angaben zur Verantwortlichkeit. Es ist unklar, wer genau für die Drosselung der Geschwindigkeit verantwortlich war. SpaceX sollte bis zum 30. November bestätigen, keine Unterlagen zu den Vorgängen zu vernichten. Bis zu diesem Datum müssen auch alle offenen Fragen beantwortet werden. Die Untersuchung soll die Transparenz der Kommunikation zwischen Washington, Kiew und dem Satellitenbetreiber erhöhen.

Auswirkungen auf die Kriegsführung und Zivilbevölkerung

Die Drosselung hatte erhebliche Auswirkungen auf die Kommunikation in der Ukraine. Kritische Abwehrsysteme konnten laut ukrainischen Angaben nicht voll funktionsfähig sein. Die Senatoren prüfen nun, ob SpaceX die ethischen und operativen Risiken korrekt bewertet hat. Die Ergebnisse der Untersuchung könnten politische Konsequenzen für die Zusammenarbeit zwischen den USA und der Ukraine haben. Die Demokraten nutzen die Situation, um die Politik der Regierung Trump kritisch zu hinterfragen. Die Frage der Verantwortung für technische Ausfälle im Krieg bleibt weiter im Fokus der öffentlichen Debatte.