US-Soldaten mit unbemanntem Drohnenboot gerettet

Zwei US-Soldaten, deren Apache-Hubschrauber von einer iranischen Drohne abgeschossen wurde, sind mit einem unbemannten Drohnenboot gerettet worden. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Informationen des US-Militärs.

Zwei US-Soldaten, deren Apache-Hubschrauber von einer iranischen Drohne abgeschossen wurde, sind mit einem unbemannten Drohnenboot gerettet worden. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Informationen des US-Militärs.

Die beiden Piloten trieben rund zwei Stunden in den Gewässern vor der Küste Omans, nahe der Straße von Hormus, bevor sie gerettet wurden. Das unbemannte Überwasserfahrzeug, ein von Saronic Technologies gebautes Drohnenboot vom Typ Corsair, brachte die beiden Soldaten von der Abschussstelle zu einem sichereren Ort auf See. Dort wurden sie von einem Rettungshubschrauber hochgezogen. Ihr Zustand sei stabil.

Der Einsatz des unbemannten Überwasserfahrzeugs bei der Rettungsmission sei der erste bekannte Einsatz eines solchen Fahrzeugs bei einer Rettungsmission des US-Militärs. Die Task Force 59, eine in Bahrain stationierte Einheit, betrieb das Drohnenboot. Im Dezember 2025 erteilte die US-Marine dem in Texas ansässigen Rüstungsunternehmen Saronic Technologies einen Produktionsauftrag im Wert von 392 Millionen US-Dollar für autonome maritime Corsair-Fahrzeuge





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