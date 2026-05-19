US-Sorge um Drohnen-Angriffe aus Kuba: Trump droht mit Militärschlag

Nach einem US-Bericht wächst die Angst, dass mehr als 300 Militärdrohnen von Iran und Russland auf die KP-Insel geliefert wurden und sie könnten für Angriffe auf Florida oder Kuba selbst eingesetzt werden. Cuba-Experte Jorge Duany warnt vor einer humanitären Katastrophe auf Kuba. US-Außenminister Marco Rubio hat kubanischen Präsidenten Díaz-Canel im Visier und hofft auf einen willfährigen Anführer in Havanna.

Droht den Vereinigten Staaten Gefahr durch Drohnen aus Kuba? In Washington wächst nach einem US-Bericht die Sorge über mehr als 300 Militärdrohnen, die vom Iran und Russland auf die KP-Insel geliefert worden sein sollen.

Die Angst: Sie könnten für Angriffe auf die nur 145 Kilometer entfernte Florida-Insel Key West oder den US-Stützpunkt Guantánamo Bay auf Kuba selbst eingesetzt werden. Über diese Geheimdiensterkenntnisse berichtete das Portal "Axios". Die Angriffsdrohnen sollen seit 2023 aus Russland und dem Iran gekommen und an strategischen Orten auf der Insel verteilt worden sein – darunter angeblich auch iranische Shahed-Drohnen.

Ins Visier könnte die Inselkette der "Keys" geraten, aber theoretisch auch das Resort Mar-a-Lago von US-Präsident Donald Trump (79) in Palm Beach. Der Bericht löste bei einigen Bewohnern in Südflorida fast Panik aus. Der örtliche Sheriff in Key West, Rick Ramsey, rief die Öffentlichkeit sogar zur Ruhe auf. Ein Schiff der mexikanischen Marine, die "Asian Katra", mit humanitärer Hilfe an Bord, nähert sich Havanna, Kuba: Die Versorgungskrise wächstKubas Außenminister Bruno Rodríguez (68) weist die Vorwürfe zurück.

Er wirft den USA vor, einen "betrügerischen Fall" zusammenzuzimmern – als Vorwand für einen Militärschlag gegen den Inselstaat. Präsident Miguel Díaz-Canel (66) warnte sogar vor einem "Blutbad", sollten die Feindseligkeiten in einem Krieg enden. Die USA beharren jedoch darauf, dass keine "Spielwiese" für Rivalen wie China, Russland oder der Iran werden dürfe: Denn es sollen sich auch iranische Militärberater in Kubas Hauptstadt Havanna aufhalten – sowie chinesische und russische Geheimdienstler.

Der Druck der Amerikaner wächst täglich: Wegen der Ölblockade ist Kubas Energieversorgung eingebrochen. Die Reederei Hapag-Lloyd stoppte vorübergehend neue Buchungen von und nach Kuba. Zu riskant. Die elf Millionen Kubaner leiden unter einer massiven Energie- und Versorgungskrise samt Stromausfällen, Treibstoffmangel oder Müllbergen.

"Das Land steht am Rand einer humanitären Katastrophe", sagt Kuba-Experte Jorge Duany zu BILD. Kuba ist längst Chefsache im Weißen Haus. Das zeigte zuletzt auch der Trip von CIA-Chef John Ratcliffe (60) nach Havanna.

"Dieser Besuch wirkte wie ein Ultimatum an die kubanische Führung", so Duany: "Die Botschaft: Öffnet eure Wirtschaft, lasst mehr Privatsektor zu, macht politische Zugeständnisse – oder der Druck steigt weiter! " US-Außenminister Marco Rubio (54), dessen Eltern aus Kuba stammen, hat vor allem Díaz-Canel im Visier. Offenbar setzt Washington – ähnlich wie in Venezuela – auf einen willfährigen Anführer in Havanna.

"Ratcliffes Ziel war es wohl, den kubanischen Präsidenten zum Rücktritt zu bewegen – und ihm klarzumachen, dass Trump es mit einem ‚Regimewechsel‘ ernst meint", sagte der US-Politologe Jonathan Cristol zu BILD. Auch im Castro-Clan läuft offenbar die Suche nach möglichen Ansprechpartnern. Die Familie dominiert Kuba seit der kommunistischen Revolution von 1959. Die Fäden zieht noch immer Fidel-Bruder Raúl Castro (94).

Immer häufiger fällt aber auch der Name seines Enkels Raúl Guillermo Rodríguez Castro (42), bekannt als "El Cangrejo" – die Krabbe. Kuba-Oberst Raúl Guillermo Rodríguez Castro, Enkel des früheren Machthabers Raúl Castro, nimmt auf dem Friedhof Colón in Havanna an der Beisetzung der 32 kubanischen Soldaten teilEr war Bodyguard seines Großvaters und hat beste Verbindungen zum mächtigen Militärkonzern GAESA. Zuletzt wurden Kontakte zu Rubio bekannt. Möglich, dass also bald ein USA-freundlicherer Castro die Karibikinsel regiert





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Sorge Drohnen-Angriffe Iran Russland Cuba Marco Rubio John Ratcliffe Regimewechsel Regime Castro-Clan GAESA El Cangrejo Kubanische Soldaten Florida Key West Guantánamo Bay Mar-A-Lago Palm Beach Havanna Venezuela Regimewechsel Regime Castro-Clan GAESA El Cangrejo Kubanische Soldaten Florida Key West Guantánamo Bay Mar-A-Lago Palm Beach Havanna Venezuela

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kuba bereitet Berichte zufolge Angriffe auf militärische Ziele der USA vorEin demokratischer Kongressabgeordneter wirft der Trump-Regierung Lügen vor, um eine Invasion Kubas zu rechtfertigen und wirft beschuldige Berichte über Kubas militärische Aktivitäten Naveglenchten. Das Nachrichtenportal Axios berichtet von geheimdienstlichen Erkenntnissen zufolge, dass Kuba mehrere hundert Militärdrohnen erworben hat und deren Einsatz gegen US-Ziele plant, darunter US-Militärbasis Guantanamo auf Kuba und möglicherweise US-Militärschiffe.

Read more »

Angeblich 300 Militärdrohnen erworben: Plant Kuba Angriffe auf US-Ziele?Kuba steht durch die US-Blockade unter Druck. Nun soll das Land Drohnen für mögliche Angriffe auf US-Ziele gekauft haben. Das berichtet „Axios“ und nennt US-Geheimdienste als Quelle.

Read more »

Krieg im Iran: Trump droht erneut, Iran greift wieder mit Drohnen an, Ölpreise steigenDie Spannungen im Nahen Osten verschärfen sich erneut. Nach Berichten über neue Drohnenangriffe in der Golfregion wächst die Sorge, dass die fragile Waffenruhe zwischen dem Iran auf der einen sowie den

Read more »

Fast 600 Drohnen auf Russland: Ukraine startet größten Angriff auf Moskau seit über einem JahrIn der Nacht greift die Ukraine den Großraum Moskau mit hunderten Drohnen an – der wohl größte Angriff seit über einem Jahr. Mindestens drei Menschen sterben, während beide Seiten Vergeltung für tödliche Angriffe auf ihre Städte ankündigen.

Read more »