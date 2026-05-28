US-Staaten prüfen FIFA Ticketvergabe und steigende Preise vor Weltmeisterschaft

Generalstaatsanwälte von New York und New Jersey fordern Auskünfte von der FIFA. Vorwürfe umfassen irreführende Ticketkategorien, dynamische Preisgestaltung und hohe Kosten für Anreise und Parkplätze zum WM-Finale im MetLife Stadium.

In den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada rücken die Ticketpreise und die Vergabepraxis des Weltfußballverbands zunehmend in den Blickpunkt der Ermittlungsbehörden. Die Generalstaatsanwaltschaften von New York und New Jersey haben die FIFA offiziell angeschrieben und verlangen detaillierte Auskünfte über den Verkauf von Weltmeisterschaft stickets.

Der Vorwurf lautet, dass die Vergabe verwirrend gestaltet sei, dass Sitzplatzkategorien nachträglich geändert wurden und dass dadurch Fans schlechtere Plätze erhalten haben, während die Preise in die Höhe schnellen. In New Jersey, wo am 19. Juli das Endspiel im MetLife Stadium stattfindet, sollen insgesamt acht Spiele ausgetragen werden.

Die Generalstaatsanwältin von New Jersey, Jennifer Davenport, kritisierte die Praxis deutlich und bezeichnete das Vorgehen der FIFA als ein Labyrinth aus künstlicher Verknappung und horrenden Preisen, das auf Kosten der Verbraucher und der hart arbeitenden Bürger der Region gehe. Sie kündigte an, dass die Ermittlungen gründlich durchgeführt werden und dass die Fußballweltmeisterschaft zwar eine Ehre für die Region sei, jedoch keine Einladung zur Ausbeutung von Einwohnern und Besuchern darstelle.

Hinter den Vorwürfen stehen Berichte, wonach Fans im Vorfeld der Weltmeisterschaft Tickets über bestimmte Sitzplatzkategorien auf Stadionplänen erworben haben, diese Kategorien jedoch vor der endgültigen Platzzuweisung geändert worden sein sollen. Das Resultat sei, dass viele Ticketinhaber schlechtere Plätze erhalten hätten als erwartet.

Darüber hinaus stehen die Preise selbst im Fokus der Kritik: Die neuen Tickets seien erheblich teurer als bei früheren Turnieren, vor allem durch die Einführung einer dynamischen Preisgestaltung, bei der die Kosten je nach Nachfrage steigen oder fallen können. Fanverbände beschuldigen die FIFA seit längerem, Wucherpreise für das Turnier zu verlangen.

Zusätzlich sorgt die teure Anreise für Unmut: Fans, die von New York aus zum MetLife Stadium reisen, müssten mehr als einhundert Dollar für öffentliche Verkehrsmittel zahlen, während ein Parkplatz sogar zweihundertfünfundzwanzig Dollar kosten könne. FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigte die hohen Preise und argumentierte, dass der nordamerikanische Unterhaltungsmarkt zu den weltweit am stärksten entwickelten gehöre und deshalb Marktpreise gelten müssten. Die US-Justiz prüfe nun jedoch genauer, ob die Preisgestaltung mit dem Verbraucherrecht vereinbar sei.

Der Ärger kommt für die FIFA zu einem ungünstigen Zeitpunkt, kurz vor dem offiziellen Turnierbeginn, und könnte das Image des Turniers beeinträchtigen, während die Behörden weiter nach Antworten suchen





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