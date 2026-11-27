Die US-Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Juan Ricardo P. E., Mitgründer und CTO von Digital Recovery Group LLC. Die Firma RansomwareHelp versprach Opfern die Entschlüsselung von Ransomware-Daten ohne Zahlung an Erpresser, zahlte tatsächlich Lösegeld und behielt die Differenz.

-Opfer, die keine funktionierende Backups hatten, suchten bei Digital Recovery Group LLC Hilfe. Diese in Florida registrierte Firma versprach unter dem Markennamen Ransomware Help, die verschlüsselten Daten zu entschlüsseln.

An die Ransomware-Täter werde ausdrücklich kein Lösegeld fließen, versprach die Firma, und stellte dafür sogar Zertifikate aus. Tatsächlich zahlte sie aber Lösegeld und behielt die Differenz. Diese Vorwürfe erhebt die US-Staatsanwaltschaft in einer Anklage gegen Juan Ricardo P. E. , Mitgründer und Chief Technical Officer der Digital Recovery Group, vor dem US-Bundesbezirksgericht für den US-Staat Rhode Island. Denn dort soll der Mann im Juni gleich zwei verdeckten Ermittlern des FBI in die Falle gegangen sein.

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Ein verdeckter Ermittler gab sich demnach als Hilfe suchendes Ransomware-Opfer aus und zahlte mehr als 16.000 US-Dollar für die Dienste RansomwareHelps. Der andere verdeckte Ermittler spielte laut Anklage die angebliche Ransomware-Bande und nahm nicht ganz ein Zehntel Bitcoin, damals 6,000 US-Dollar wert, bevor er die für die Entschlüsselung notwendigen Dateien übergab.