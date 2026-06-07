US-Student in Japan tot aufgefunden: Streit um ChatGPT soll vorausgegangen sein

Ein 20-jähriger US-Student wurde nach tagelanger Suche tot in einem Berggebiet bei Kyoto gefunden. Zuvor hatte er sich mit seinen Eltern über die Nutzung von ChatGPT gestritten.

Ein tragischer Vorfall erschüttert die internationale Gemeinschaft: Ein 20-jähriger US- Student , James Higginbotham, genannt Weston, wurde in Japan tot aufgefunden, nachdem er tagelang vermisst wurde. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar, doch die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Der junge Mann war mit seinen Eltern auf Reisen in Japan, als es in Kyoto zu einem Streit kam. Wenige Tage später wurde seine Leiche in einem Berggebiet außerhalb der Stadt entdeckt. Die letzte bestätigte Sichtung Westons erfolgte am 29. Mai im Stadtbezirk Yamashina, wo er aus einem Zug stieg.

Überwachungskameras zeigten ihn allein auf dem Bahnsteig. Danach verlor sich seine Spur. Die örtliche Polizei leitete eine großangelegte Suche ein, unterstützt von Freiwilligen und der US-Botschaft. Westons Mutter Nancy Higginbotham hatte über soziale Medien um Mithilfe gebeten.

In einem emotionalen Facebook-Beitrag gab sie schließlich bekannt, dass Weston von einer Such- und Rettungsgruppe gefunden wurde. Der Schmerz, den wir empfinden, lässt sich nicht in Worte fassen. Wir sind für immer dankbar für die Zeit, die wir mit unserem lieben, kostbaren Weston hatten, doch wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie das Leben ohne ihn sein wird, schrieb sie. Sie bat um Respekt für ihre Privatsphäre.

Die Hintergründe des Streits, der dem Verschwinden vorausging, wurden durch Interviews mit der Mutter bekannt. Laut Nancy hatte sie die Reise mit Hilfe von ChatGPT geplant. Weston, ein Student der Biosystemtechnik im dritten Jahr an der Auburn University, missbilligte die Nutzung des KI-Tools. Wir versuchen eigentlich, es nie zu verwenden, und ich stimme ihm da vollkommen zu.

Es war einfach ein unglaublich dummer Streit, so Nancy gegenüber NBC News. Die Familie vermutete, dass Weston von Yamashina aus zu einer Wanderung aufgebrochen war. Sein Handy war zuletzt am Abend seines Verschwindens aktiv. Weitere Details zu dem Fall liegen derzeit nicht vor.

Die Behörden in Kyoto untersuchen die Todesursache und schließen ein Verbrechen nicht aus. Der Vorfall hat in den USA großes Echo hervorgerufen, insbesondere in den sozialen Medien. Die Auburn University veröffentlichte eine Trauerbekundung für ihren Studenten. Die Familie plant, Westons Leichnam in die USA überführen zu lassen. Die Ermittlungen dauern an





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Vermisst Japan Student Chatgpt Todesfall

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