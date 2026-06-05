US‑Talente Scally und Reyna: Letzte Chance vor der WM, um bei Gladbach Abschied zu nehmen

Die bevorstehende Weltmeisterschaft ist für Joe Scally und Giovanni Reyna das entscheidende Schaufenster, um mögliche Wechsel von Borussia Mönchengladbach auszulösen. Beide Spieler kämpfen um Stammplätze in der US‑Nationalmannschaft und stehen vor wichtigen Vertragsentscheidungen.

Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft wird für zwei junge US-Amerikaner zum entscheidenden Schaufenster, um endgültig Abschied von Borussia Mönchengladbach zu nehmen. Joe Scally , 23, und Giovanni Reyna , ebenfalls 23, stehen im Rampenlicht, weil beide nicht nur für das US-Nationalteam, sondern auch für potenzielle Topclubs im Ausland im Fokus stehen.

Scally, der seit vier Jahren die rechte Außenverteidigung für den VfL zuverlässig besetzt, hat zwar regelmäßig mehr als 30 Einsätze pro Saison absolviert, jedoch in den letzten beiden Spielzeiten kaum Fortschritte gezeigt. Für einen Wechsel in die Premier League oder in einen anderen europäischen Erstligaklub ist ein fester Stammplatz in der US‑Nationalelf nötig, denn nur so kann er die geforderten Ablösesummen von acht bis zehn Millionen Euro rechtfertigen.

Das Transferfenster ist laut VfL‑Manager Rouven Schröder (50) mittlerweile weit geöffnet, sodass jede Möglichkeit - sei es ein direkter Verkauf im Sommer oder ein späterer Wechsel - nicht ausgeschlossen werden kann. Reyna befindet sich in einer ähnlichen, wenn nicht sogar prekäreren Situation. Trotz einer Gesamtzahl von 25 Einsätzen in der vergangenen Saison wurde er nur viermal in der Startelf aufgestartet und konnte selten die vollen 90 Minuten spielen.

Zwischen Spieltag 24 und 29 war er in sechs Partien fünfmal komplett außen vor und erhielt einmal lediglich einen Dreiminuten‑Einsatz. Der damalige Trainer Eugen Polanski (40) erklärte, dass Reyna nie richtig in den Rhythmus gekommen sei, betonte jedoch zugleich seine überragenden fußballerischen Qualitäten. Für Gladbach stellt sich die Frage, ob der körperliche Belastung der Bundesliga Reyna langfristig standhalten kann - Zweifel daran wachsen, zumal sein Vertrag bis 2028 läuft und die sportlichen Leistungen nicht den Erwartungen entsprechen.

Ein möglicher Abgang könnte daher sowohl für den Spieler als auch für den Verein finanziell attraktiv sein. Der letzte Test vor der Weltmeisterschaft - ein Freundschaftsspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr in Chicago gegen Deutschland, live bei RTL - wird für beide Spieler besonders wichtig sein. Scally kam nach der Pause ins Spiel, während Reyna zu Beginn der Partie in der Anfangself stand, aber zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Beide sind momentan nicht im Plan von US‑Teamchef Mauricio Pochettino (54), was den Druck erhöht, im nächsten Turnier Eindruck zu hinterlassen. Derzeit läuft Scallys Vertrag beim VfL erst bis 2027, sodass der kommende Sommer die letzte Gelegenheit bietet, für Gladbach eine erhebliche Ablösesumme zu erzielen. Für Reyna, dessen Vertrag bis 2028 läuft, könnte ein möglicher Wechsel nach der WM das Bild komplett verändern - vorausgesetzt, er kann seine Form und Fitness auf das geforderte Niveau bringen.

Die nächsten Wochen werden also nicht nur für die USA entscheidend, sondern auch für die Zukunft beider jungen Talente und für Borussia Mönchengladbach, das nun überlegen muss, ob es von den beiden profitieren oder sie lieber auf dem Transfermarkt loslassen sollte





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