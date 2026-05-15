Die Nachricht kümmert sich um diplomatischen Kreisen in Washington, in denen israelische und libanesische Unterhändler ihre Gespräche fortsetzen, aber auch um politische Spannungen zwischen VAE und Iran und die Frage, ob und wieviele von Sanktionen gegen China gelockert werden und wie die Brics-Staaten hierauf reagieren.

Israelische und libanesische Unterhändler setzen Medienberichten zufolge ihre Gespräche in Washington fort. Das berichteten übereinstimmend der arabischsprachige Sender Al-Jazeera und die israelische Zeitung 'Haaretz'. Libanon und Israel hatten sich Mitte April nach Gesprächen auf Diplomatenebene erstmals auf eine Waffenruhe geeinigt.

Eine weitere Gesprächsrunde begann am Donnerstag. Die libanesische Regierung ist allerdings selbst keine aktive Konfliktpartei. Israel liefert sich Gefechte mit der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon, die nicht mit am Tisch sitzt. Mit Spannung wurde erwartet, ob die beiden Regierungen sich auf eine Verlängerung der Waffenruhe einigen werden.

Die bisherige Vereinbarung läuft an diesem Sonntag aus. Der gegenseitige Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah wurde jedoch trotz der Waffenruhevereinbarung von beiden Seiten fortgesetzt. Seit dem Beginn der jüngsten Feindseligkeiten Anfang März wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums in dem Land beinahe 3000 Menschen getötet. Die israelische Regierung will vor allem eine dauerhafte Entwaffnung der vom Iran unterstützen Hisbollah durchsetzen.

Beirut pocht zunächst auf Deeskalation und einen dauerhaften Waffenstillstand. Eine Normalisierung der Beziehungen hat die libanesische Regierung unter den aktuellen Bedingungen mehrfach ausgeschlossen. US-Präsident Donald Trump erwägt, Sanktionen gegen chinesische Firmen zu lockern, die iranisches Öl kaufen. Er werde in den nächsten Tagen darüber entscheiden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen angesichts der vom Iran faktisch blockierten Straße von Hormus den Bau einer neuen Öl-Pipeline vorantreiben. Kürzlich hat sich das Gastgeberland Indien einer gemeinsamen Abschlusserklärung mit dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten gescheut. Ein Treffen der Außenminister der sogenannten Brics-Staaten ist ohne eine solche Erklärung zuende gegangen





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