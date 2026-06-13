Der US-Pakt im Iran-Krieg und die Minenräumung in der strategisch wichtigsten Meerenge der Welt, politische Entwicklungen im Iran, Fallbezug Pakistan und israelische Interessen

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter äußerte sich mit großer Zuversicht zu dem für die internationale Schifffahrt wichtigen Abkommen mit dem Iran . Er bezeichnete das in den letzten Wochen erzielte technologische Fundament als "sehr gut" und betonte, dass die USA sich aktiv an der Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen werden, sobald das Abkommen rechtskräftig ist.

In einer Verlautbarung forderte er zudem, die G7-Länder sollten ihre Kapazitäten nutzen, um gemeinsam für einen sicheren Schiffsverkehr zu sorgen, denn die Straße von Hormus gilt als das Herzstück des globalen Ölhandels. Der Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump hat angekündigt, beim kommenden G7-Gipfel mit Blick auf die Verlängerung des Iran-Krieges das weiterführende Vorgehen im Rahmen des Abkommens zu erörtern. Gerade im Zusammenhang mit der Minenräumung könnte ein konkreter Aktionsplan für die Meerenge vermutet werden.

Parallel zum US-Engagement signalisiert auch die iranische Seite eine Bereitschaft für Dialog und Beschlüsse. Der Außenministeriumssprecher Esmaeil Baghaei kündigte an, dass ein erster Entwurf eines Rahmenabkommens mit Washington in den kommenden Tagen finalisiert und unterzeichnet werden könne, was die iranische Politik seit langer Zeit die Hoffnung auf ein Ende der Spannungen mit den USA nährt.

Im Anhang des Dokuments sei geplant, für künftig nicht näher definierte Dienstleistungen in der Straße von Hormus Gebühren zu erheben, um die Sicherheit des Segelns zu garantieren. Gleichzeitig vermittelte das iranische Außenministerium Forderungen, die ausländische Militärpräsenz in der Region zu beenden und eingefrorene finanzielle Mittel aus dem Ausland freizugeben - ein Kernpunkt im geplanten Abkommen. Die Vermittlung durch Pakistan, das als neutraler Partner fungiert, erzielt unerwartet Optimismus.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif kündigte an, dass die Unterzeichnung auf elektronischem Weg innerhalb der nächsten 24 Stunden stattfinden könnte. Diese Nachricht ließ die Welt an eine endgültige Friedenslösung denken, doch die iranischen Behörden beachten noch das exakte Datum und betonen, dass die Unterzeichnung noch einige Tage danach stattfinden werde.

Unabhängig von den politischen Entwicklungen blieb der islamische Staat Israel in der eindeutig negativen Lage - laut Al-Jazeera hat das israelische Ministerium kein Interesse an einem Abkommen, das den bestehenden Regierungskontext im Iran aufrechterhalten würde, und betont, dass das strategische Ziel Israels beim Ausbau seiner Sicherheit im Südlibanon liegt. Weitere regionale Spannungen stehen im Gange. Vor der Küste des Oman traf ein Tanker auf dem Backbordbug von einem Geheimgewichtsgeschoss, welches unbekannten Ursprungs war.

Die britische Seefahrtsbehörde UKMTO berichtete, dass die Besatzung unverletzt blieb und der Tanker seine Reise fortsetzte, was die Maritimesicherheit in der Region noch einmal auf die Probe stellte. Gleichzeitig meldete die Bewegungen der Hisbollah im Libanon zunehmende Spannungen, als die Terrororganisation neben dem Iran gegen Israel aktiv bleibt. Dies zeigt, dass der Weg zu einem stabilen Frieden in der Region nicht nur die Darstellungen von Washington und Teheran betrifft, sondern auch dritte Akteure, die ihrerseits strategische Interessen verfolgen.

Die Grünen in Teheran, welche die ersten Sühnepläne diskutierten, sehen das Abkommen als Kosten-Nutzen-Sach. Für die neuesten diplomatischen Bemühungen, die in den kommenden Tagen mit volles Papiertaschentuch letztlich zum Abschluss gelangen sollen, wird die zarte Erwartungshaltung reifen. Mehrfach wird deutlich, dass die beteiligten Länder, gezweifelt, die Situation in den nächsten Wochen weiter beobachten und ihre Strategien anpassen müssen, um einen Frieden zur Geltung zu bringen, der sowohl die Interessen der jeweiligen Nationen als auch die internationale Seeschifffahrt bietet.





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