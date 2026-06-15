USA und Iran einigen sich auf ein Rahmenabkommen, das die Grundlage für weitere Verhandlungen über das iranische Atomprogramm bilden soll.

Nach wochenlangen Verhandlungen zwischen den Amtsträgern von Washington und Teheran sowie dem nationalen Vermittler Pakistan haben die beiden Länder ein Rahmensabkommen beschlossen, das die militärische Eskalation beenden und die Grundlage für weitere Gespräche über das futuristische Atomprojekt des Iran schaffen soll.

Der Spitzenreiter der Verhandlung, Präsident Joe Biden, bestätigte in einer Pressekonferenz in Washington die Einigung und kündigte an, dass die Unterzeichnung in Genf, Schweiz erfolgen wird. Gleichzeitig zeigte der iranische Präsident Ebrahim Raisi bei einem Online‑Sprechstunde die Bereitschaft, die Maßnahmen zu akzeptieren, und betonte, dass die Vereinbarung nur ein Schritt sei, der weitere Konvergenz ermöglicht. Ein zentrales Element des Abkommens ist die vorübergehende Freigabe des Strandes von Hormus für den Schiffsverkehr.

Die US-Regierung hat angekündigt, die Seeblockade aller iranischen Häfen umgehend zu lösen, sobald die Vereinbarung in Kraft tritt. Die Entscheidung wird neben der politischen Erleichterung auch ökonomische Effekte haben, da die zuvor im Februar stark angestiegenen Ölpreise unmittelbar nach der Bekanntgabe der Einigung nachließen. Börsen in Japan, China und Südkorea verzeichneten einen Anstieg der Kurse, der die Marktstimmung positiv beeinflusste.

Die Frage der Minenräumung bleibt allerdings bestehen, und die USA erklärte, dass die Arbeiten vor dem endgültigen Reisefluss abgeschlossen werden müssten. Darüber hinaus handelt das Abkommen nicht die Beschlüsse zur De‑militarisierung des iranischen Nuklearprogramms, zur Losgabe von Raketen oder zur Aufdeckung von Drohnen. Diese Themen werden in den kommenden Sitzungen von Washington und Teheran noch ausführlicher erörtert werden.

Auch die Beteiligung der europäischen Mächte - Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien - wird angekündigt, die eine defensive Mission bereitstellen wollen, um die Schifffahrt zu schützen und Minen zu räumen. Regionale Partner, darunter Israel, bleiben als Beobachter in der globalen Debatte, und Experten warnen, dass ein Eingriff nicht nur auf die gleichen Achse wie der iranische Konflikt erst zu Treuer Constitution.





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