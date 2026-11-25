Russland führt Krieg gegen die Ukraine. News und Aktuelles zum Krieg lesen Sie in diesem Newsblog.

Wladimir Putin will nach Worten von US-Unterhändler Jared Kushner im Angriffskrieg gegen die Ukraine keine Atomwaffen benutzen. Ukraine-News im Blog. Die Unterstützung für die Ukraine spaltet das Land.

Genauso wie die Frage, wann und ob der Kanzler mit dem russischen Präsidenten sprechen sollte. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert.

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Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sieeine gemeinsame Reise nach Moskau zu möglichen Friedensgesprächen vorgeschlagen. Dabei stellte er ihm sogar persönlichen Schutz in Aussicht. Selenskyj lehnte den Vorschlag ab und konterte mit einer eigenen Idee. Derweil richtet Polen nach mehreren Luftraumverletzungen eine Flugverbotszone an der Grenze zur Ukraine ein und der Kiewer Generalstab berichtet, dass imSie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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