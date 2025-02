US-Verbraucherpreise steigen überraschend stark: Wall Street leicht belastet

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Januar stärker als erwartet, was die Wall Street am Mittwoch leicht belastete. Der Dow Jones Industrial ging zurück, während der Nasdaq 100 leicht zulegte. Die Entwicklung der Verbraucherpreise ist für Anleger relevant, da sie die Zinspolitik der US-Notenbank beeinflussen kann.

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch von den überraschend starken Zuwächsen der US- Verbraucherpreise etwas belastet. Der Dow Jones Industrial ging zuletzt um 0,46 Prozent auf 44.387,26 Punkte zurück. Der breite S&P 500 schwand um 0,28 Prozent auf 6.051,44 Punkte. Der Nasdaq 100 , der sich hauptsächlich aus Technologie-Aktien zusammensetzt, legte hingegen um 0,06 Prozent auf 21.706,87 Punkte zu.

Die Verbraucherpreise stiegen im Januar um 3,0 Prozent und erreichten damit ihren höchsten Stand seit einem halben Jahr. Die Kerninflationsrate, die schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt, war ebenfalls höher als erwartet. Die Entwicklung der Verbraucherpreise ist für Anleger von großer Bedeutung, da die US-Notenbank daraus Rückschlüsse für ihre Zinspolitik zieht. Gerade erst hatte Fed-Chef Jerome Powell die Beibehaltung der aktuellen Leitzinsen signalisiert. Die Märkte setzen dagegen weiterhin auf weitere Zinssenkungen in absehbarer Zeit. Doch diese Zahlen dürften die US-Notenbank in ihrer Absicht bestärken, es bezüglich Zinssenkungen nicht eilig zu haben. Die Erwartungen auf Zinssenkungen dürften weiter gedämpft werden, resümierten Experten der Helaba. Unter den Einzelwerten verloren Lyft 6 Prozent. Nach der Enttäuschung von Uber mit seinen Zahlen bereiteten die Kennzahlen des kleineren Fahrdienstleisters den Anlegern ebenfalls keine Freude. Besonders die Prognose für die Buchungen im ersten Quartal kam nicht gut an. Die Anteilsscheine von CVS Health gewannen mehr als 15 Prozent. Der Pharmahändler meldete für das vierte Quartal einen Gewinnrückgang, der geringer ausfiel als erwartet. Der Anstieg der Kosten im Gesundheitswesen verlangsamte sich, und die Einnahmen im Apothekengeschäft stiegen sprunghaft an. Gilead Sciences gewannen 6,5 Prozent. Der Biopharmakonzern meldete ein starkes Quartal und gab einen unerwartet optimistischen Ausblick auf 2025. Avis Budget verloren 7,4 Prozent, nachdem der bereinigte operative Gewinn des Autovermieters im vierten Quartal deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Im Blick standen auch kleinere Werte nach Zahlen: Das Medizintechnik-Unternehmen Staar Surgical enttäuschte mit seinen Quartalszahlen und begründete dies mit einer schwachen Nachfrage aus Chinas refraktiver Augenheilkunde. Die Aktie sackte um 25 Prozent ab. Upstart Holdings gewannen 31 Prozent. Die auf Künstliche Intelligenz ausgerichtete Kreditplattform veröffentlichte starke Quartalszahlen. Tesla legten nach fünf schwächeren Handelstagen in Folge um 4,4 Prozent zu. Benchmark Research nahm die Bewertung der Aktie mit 'Buy' und einem Kursziel von 475 Dollar auf. Als Wachstumstreiber werden die Themen Autonomes Fahren und Robotik angesehen, sowie die weitere Marktdurchdringung mit Elektrofahrzeugen.





